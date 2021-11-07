「軍事風報童帽」在紅什麼？Rosé、Jennie都入坑　3特點比想像好搭

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終於進入了時尚迷最愛的秋冬時節，許多時髦單品都為這個季節而生，帽子便是其中之一，因為秋冬較為乾冷，戴上帽子比較不會悶住頭皮，另外還有保暖的功能。

來自烏克蘭的帽子品牌Ruslan Baginskiy，軍事風格的報童帽是品牌最具辨識度的帽款，而它之所能夠受到各大明星與時尚部落客的愛戴是因為⋯⋯

1. 可甜可鹽的百搭性

品牌的軍事報童帽有著鮮明的俐落個性，硬挺的帽型讓整體造型更有精神，在許多歌手的演場會或是MV造型當中出現顯得再適合也不過。

軍事報童帽看似難以駕馭的造型感，其實比想像中的要好搭配許多，就連日常的t-shirt配牛仔褲都能與之毫無違和感地做搭配！







2. 大頭寶寶友善尺寸

和衣服相比之下，帽子的品牌相對選擇少了許多，如果是頭圍偏大的女生，應該會注意到市面上很難找到適合自己的頭圍的帽子。而Ruslan Baginskiy的帽子區分為XS～L號，L號的尺寸來到58cm，是市面上少見的大頭寶寶友善尺寸！

3. 豐富的顏色與風格選擇

品牌創立至今，除了報童帽，Ruslan Baginskiy另外還有牛仔帽、毛帽、漁夫帽、紳士帽⋯⋯選擇非常地豐富，在花色與材質方面也會因應季節推出不一樣的新款。除此之外，品牌的縮寫「RB」也做出許多不同字體的變化，還會搭配不同的珠飾、別針或是金釦裝飾於帽子上面，上千種的排列組合，讓每個人一頂都能夠挑到自己心中的命定款帽子。

Ruslan Baginskiy 2021秋冬推薦款

基本款的黑色軍事報童帽，推薦給初次選購Ruslan Baginskiy帽子的女孩們。黃色條紋的RB logo裝飾，帽頂邊緣處還有一個金色別針點綴，雖說是基本款也不覺得單調。

來到了秋冬時節，怎麼能夠少了千鳥紋的出現呢？黑白色調的千鳥紋，可以輕易與衣櫃中的黑灰白色系搭配，作為整體造型的亮點單品！

喜歡低調，又要帶有特色的帽子，就可以選擇以下這一款皮革編織款的軍事報童帽，讓面料的豐富性來訴說帽子本身的質感與造型感。

秋冬之際，也很必備的元素還有毛絨材質，以療癒的泰迪熊軟毛面料打造街頭感的漁夫帽，兼具可愛與個性的風格。

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