雨季來臨必學8招快速乾鞋技巧　塞報紙落伍，韓國人用「啤酒瓶」超有效

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

不論是梅雨季，或是東北季風面來襲，從白天到晚上下不停的雨，實在讓人心情不暢快，如果再遇到狂風報雨，才剛出門腳上的球鞋、靴子立即淋濕，心情直接盪到谷底，整理8招快速乾鞋的技巧，讓你隔天一樣有清爽、舒適的鞋子可以穿出門。

快速乾鞋的8招技巧

1、吹風機

鞋子濕了想要快速乾燥，許多人都會想到要用吹風機來吹，不過使用吹風機仍要一段時間才吹得乾，想用最短時間讓球鞋恢復乾爽，可以利用塑膠袋將球鞋套住，並在塑膠袋上剪上一個洞，把吹風機從洞口吹入，就能讓溼答答的球鞋更快乾，切記不要使用熱風，以免高溫導致球鞋變形。

2、烘衣機

如果說要在最短時間把球鞋變乾，那烘衣機是最直接、快速的方法，記得在操作時務必將烘衣機設定為不轉動，並選擇冷風模式，不然球鞋可能會因為熱風變形走鐘。

3、塞報紙

是低成本且常見的方式，運用報紙的吸水特性，可以吸乾鞋內的水分，不過要小心報紙的油墨會弄髒球鞋內裡，或是可以選擇麻將紙、白報紙，都能達到不錯的吸水效果。

4、小蘇打粉

吸水效果更比塞報紙好，小蘇打粉本身就具備除臭、除溼的效果，只要將小蘇打粉倒入舊襪子中，再打結放入球鞋裡，就有乾燥劑的效果，還能避免異味產生。

5、咖啡渣

如果剛好家裡有咖啡機，那曬乾後的咖啡渣其實也能拿來除溼，不僅如此，咖啡渣還具有除臭的功能，但為了避免咖啡渣受潮發霉，建議可以2-3天換一次。

6、竹筷風乾 / 乾燥劑

如果剛好沒有上述的工具，只能自然風乾的話，可以把平常便當附的竹筷拿來利用，將淋濕的球鞋使用竹筷架高，放置陽台或通風處風乾，讓鞋內的空氣更流通，也能縮短風乾時間。此外，還可以把平常零食會附的乾燥劑留下來放置於球鞋內，或者家中除濕用的顆粒狀除濕劑，都能幫球鞋變得乾爽。

7、啤酒瓶／玻璃瓶

在南韓許多人會使用啤酒瓶來曬鞋，顧名思義就是將球鞋插在啤酒瓶上，讓球鞋內的水能順勢流出，這個方法比單純把球鞋立在牆上風乾，時間縮短2至3倍。

8、防水噴霧

實在討厭球鞋淋濕的話，不如在一開始出門前，就先幫球鞋噴上防水噴霧，就像是穿上一件隱形雨衣，碰到下雨天球鞋也不會輕易淋濕。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● New Balance氣質鞋王NB237秋冬新色開賣，抹茶綠、寶寶藍、燕麥白超欠收

● 下雨天必備！The North Face全新誕生Futurelight防水風衣，讓你雨天不再只有撐傘的選擇