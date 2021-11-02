全智賢出道24年7部韓劇必追！《來自星星的你》、《藍色大海》都是經典

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1981年出生的韓國女神全智賢迎來40歲生日，1997年以模特兒身份出道，1998年轉戰戲劇圈，接演人生首部小螢幕作品《我心蕩漾》，出道至今已有24年，不過女神的戲劇演出可能比你想得還少，雖然才演過7部韓劇，卻部部都是經典，讓人對她留下深刻印象。

全智賢 7部必追韓劇回顧

《我心蕩漾》

全智賢首部作為演員身份出道的作品，是韓劇《我心蕩漾》配角，劇中演出其中一個主角的妹妹，雖然沒有太多戲份，卻因為出眾的美貌在觀眾心中留下深刻印象，並與20年後的今日沒有太大差別，真不愧是凍齡女神代表。

《Happy Together》

描述五位兄弟姊妹因為上一代的恩怨，進而引發感情糾葛的故事，全智賢在劇中演出年紀最輕的老么，被迫送進孤兒院，靠著自己的力量打工賺錢，期待有一天能與哥哥、姊姊相聚，劇中全智賢有一頭光澤直順長髮，因為經濟狀況不佳穿搭都十分樸素。

《來自星星的你》

演完兩部韓劇後，全智賢轉戰電影圈，直到2013年才重返小螢幕，在《來自星星的你》演出紅牌大明星千頌伊，卻因為沒有讀書時常鬧笑話，時常以華麗、浮誇的時尚造型亮相，最讓人印象深刻的，就是千頌伊不可一世的表情和時髦墨鏡穿搭，而《來自星星的你》在當時也成為紅遍全亞洲的著名韓劇。

《藍色大海的傳說》

2016年初生完小孩，全智賢沒有要休息的意思，在韓劇《藍色大海的傳說》中化身最美麗的人魚，與戲劇男神李敏鎬上演浪漫愛情喜劇，劇中飾演從海底來的美人魚，從最初學習人類的穿著，到後來在李敏鎬的幫助下，擁有正常人類的穿搭品味，全智賢都能完美駕馭。

《屍戰朝鮮》第二季

生完第一個兒子後，全智賢在2017年再度懷孕，隔年順利產下第二個兒子，卻遲遲沒有復出的消息，直到2020年才在韓劇《屍戰朝鮮》第二季的結尾露臉，僅短短一秒的亮相，女神一改過往華麗的裝扮，首次換上朝鮮時代的古裝。

《屍戰朝鮮：雅信傳》

以全智賢為主角的《屍戰朝鮮：雅信傳》，描述失去部族與家人的雅信，展開一場腥風血雨的復仇故事，外傳以長達92分鐘的影集播出，全智賢在劇中延續《屍戰朝鮮》第二季的造型，大多穿著朝鮮古裝，還有蒙面的造型，不過女神的美貌仍藏不住。

《智異山》

短短一個多小時的《屍戰朝鮮：雅信傳》不夠看，沒關係全智賢2021年再以韓劇《智異山》重返小螢幕，由《孤單又燦爛的神－鬼怪》導演李應福與《屍戰朝鮮》編劇金銀姬聯手打造的懸疑故事，找來朱智勳共同演出，劇中飾演智異山國立公園的資深護林員，穿著就以兼具功能性的機能服裝為主，雖然沒有時尚行頭加持，全智賢卻憑著個人的凍齡美貌再次驚豔戲迷。

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