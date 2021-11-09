日本女孩都在染3款「透明系髮色」　髮型師最推薦「皇家霧棕」超級美

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

日本、韓國比我們更快進入秋冬季節，日本女孩也會在秋冬換上新髮色，今天整理日本髮型師推薦的3款髮色：皇家霧棕、煙燻霧棕、冰晶霧灰，從淺到深依舊維持透明感。

皇家霧棕

奶茶色系給人一種溫暖的質感，是個一年四季百搭的基本盤，整體來說髮色的明度比較高、帶一點黃色調，在秋冬季節更重視髮絲的健康，在維持通透霧感的同時也要保有頭髮的柔順和光澤，才能展現皇家奶茶的高級感。

煙燻霧棕

雖然同樣是以霧棕色為基底，但這款煙燻霧棕的明度比較低，而且灰色調也會相對明顯一些，這個顏色雖然低調卻能夠消除髮色和肌膚的紅感，是很襯膚、顯白的髮色。

冰晶霧灰

冰晶霧灰是今天介紹的三個髮色中最為低調的一款，深藍色調和灰色調，雖然整體看起來顏色偏深，但其實依然算在特殊髮色的範疇中，能呈現一種冷冽的氣質，給人一種高冷的氛圍，如果是短髮的話甚至會讓人想到動漫《人渣的本願》中女主角的髮色，傳達出淡漠的厭世感。

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