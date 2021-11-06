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韓素希為戲增肌10公斤看起來卻不胖　日常3個習慣好重要

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

有最美小三之稱的韓韶禧（韓素希）在《以吾之名》突破以往給人的印象，化身為復仇女神，劇裡的她無畏無懼，許多殘暴打鬥的戲碼也難不倒她，據說她為此增重10公斤，儘管如此，卻不見有增胖的身材體態，原來，韓韶禧為了讓肌肉更精實而增肌減脂，整個人看起來又更具健康美！

養成良好的運動習慣

其實私下的韓韶禧相當注重身材管理，除了有專業教練指導，加強體態曲線的塑型外，在家也會保持簡單的運動習慣，透過適量的訓練來刺激肌肉量的成長、讓肌力增加，也增進自我的體能。

慢慢吃控制食量

當然，飲食也是另一大重點，曾經在社群網站直播自己吃東西的韓韶禧，一口一口慢慢咀嚼的畫面令人印象深刻，這也跟日本模特兒圈盛行的777咀嚼法不謀而合，簡單來說就是：先用左邊的牙齒咀嚼7次、再換右邊牙齒咀嚼7次，最後在使用平時比較少咀嚼的一側再7次，連續3組咀嚼，總共21次後再慢慢將食物吞下，這麼做不只能延長吃飯的時間，緩慢得進食習慣也能讓大腦提前收到「吃飽了」的訊號，對於抑制食慾、調整體態與腸道健康都很有幫助喔。

拒吃熱量高的食物

要維持完美的身材體態，飲食的攝取相當重要，韓韶禧表示每天除了會讓自己多喝水，也會避免吃甜食、熱量高的食物，會盡量多吃高蛋白的食物，像是雞胸肉、蔬菜水果等等，讓自己的飲食習慣更健康、更全面。

睡滿睡飽身體好

有好的睡眠品質，不但可以預防水腫、養顏美容，也能幫助身體代謝，提升體內循環，而睡眠品質要如何提升？UCSC化學與生物化學系的副教授與該學術研究的知名學者 Carrie Partch博士表示，每個人都有自己的生理週期，建議最好能在10個小時的日光時間範圍內吃早餐、午餐和晚餐。起床之後儘快接觸到自然日光，在日落後減少使用藍光螢幕（像是智慧型手機、電視和筆電），對於褪黑激素失調，也會有助益的。韓韶禧曾在受訪時表示自己睡前沒有滑手機的習慣，除了會影響睡眠品質，手機的藍光也會傷害肌膚，加速老化，所以她非常堅持自己在睡前不滑手機。

《以吾之名》韓韶禧為戲增肌10公斤看起來卻不胖：運動飲食控管很重要！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 5個生活習慣有可能加速身體老化！Ex：睡太多對身體反而沒有幫助？

● 3組超強大炸腹動作，持續練一周，小腹消失、臀翹了、馬甲線也漸漸現身了！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 韓韶禧, 以吾之名, 身材, 瘦身

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