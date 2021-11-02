《柔美》金高銀示範秋冬上班族穿搭　5套好時髦又不失正式感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國首部動畫結合真人戲劇《柔美的細胞小將》，改編自高達9.9評分的同名網路漫畫，因為漫畫角色還原度高，還沒開播就引發熱烈討論，可惜雷聲大雨點小，《柔美的細胞小將》正式開播後，在韓國的收視不如預期，就連台灣也沒有太大的討論度。

整部劇是以金高銀飾演的女主角柔美出發，透過30代平凡上班族的細胞視角，傳達關於職場與愛情的人生故事，雖然《柔美的細胞小將》成績不如預期，不過在飾演上班族柔美的金高銀，可是幫所有女生完美示範了，秋冬季時髦又不失正式感的上班族穿搭。

金高銀示範秋冬上班族穿搭

襯衫穿搭

柔美與心儀的同事出遊，不想顯得過於精心打扮，又不想看起來不重視這場約會，就選擇奶茶色襯衫搭配深色牛仔褲，為了與平時上班造型有所區別，襯衫外還加上一件小背心，柔美說這是若有似無的打扮風格，也很適合秋冬穿出門。

洋裝穿搭

有時候懶得想要穿什麼，一件過膝的連身洋裝是不二首選，挑選的時候可以著重小細節，就不用擔心穿起來被說是孕婦裝，像是柔美身上這件縮腰設計的黑色長洋裝，肩膀上的澎袖也為整體注入氣質元素。

背心穿搭

早晚涼爽、中午大太陽的溫差，可以像柔美在襯衫外加上一件針織背心，太熱的時候可以脫掉，冷的時候又可以套回來，下半身搭配直筒牛仔褲與低跟鞋，就是秋冬最具氣質的穿搭參考。

針織衫穿搭

可以單穿也可以外搭的針織衫，不妨像柔美在裡面在加一件同色系的襯衫背心，增加造型的層次感，下半身搭配色彩較輕盈的寬褲，整個人看起來也會更有精神。

風衣穿搭

秋冬必備單品風衣，近年推出許多版形變化，像是斗篷式風衣外套，或是柔美身上的襯衫式風衣洋裝，加了綁帶設計凸顯腰身，整體的身材比例也會更好，搭配同為大地色的包包，為整體造型注入溫柔氣質。

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