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周子瑜「白襯衫撐爆扣子」身材逆天！　洩絕美腰臀比例電暈粉絲

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▲▼周子瑜 。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

人氣韓團「TWICE」即將推出第三張正規專輯《Formula of Love: O+T=<3》，其中台灣成員周子瑜更是矚目焦點，先前曝光的形象照中，她身穿緊身白色襯衫，以傲人S曲線宣告女孩轉大人，沒想到稍早再次發佈近照，過人美貌成為熱議話題。

▲▼周子瑜 。（圖／翻攝自IG）

▲「TWICE」即將推出第三張正規專輯《Formula of Love: O+T=<3》，全員換上西裝襯衫造型。（圖／翻攝自IG）

周子瑜一向以甜美形象擄獲粉絲，此次為新專輯拍攝形象照，全員清一色換上幹練的西裝造型，帥氣之餘充滿性感。稍早終於透過官方IG發佈了周子瑜的個人近照，只見她換上美國品牌THOM BROWNE白襯衫，招牌紅藍白色系非常顯眼，還若隱若現透出內裡背心，俐落剪裁下纖細身材一覽無遺，隨著好身材起伏將扣子微微打開，與過往的少女風格產生極大反差。

▲▼周子瑜 。（圖／翻攝自IG）

▲▼周子瑜 。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜放送姣好身材 。（圖／翻攝自IG）

周子瑜也相當寵粉，一次放送多張美照，大方以側身出鏡呈現翹臀S曲線，罕見的OL扮相瞬間引起粉絲討論，隨著新專輯進入倒數階段，讓網友驚呼：「周子瑜長大了」、「根本是女神」、「這個身材太吃不消」、「沒想到子瑜這麼適合襯衫」。

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關鍵字：

周子瑜, Formula of Love: O+T=<3, TWICE, 造型, THOM BROWNE

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