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星巴克耶誕系列全曝光！　「熊熊扮裝吊飾」簡直萌翻11／3開賣

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▲星巴克耶誕系列。（圖／業者提供）

▲星巴克耶誕系列11／3正式開賣，超可愛耶誕吊飾當交換禮物超級萌啊。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克一年最重要的耶誕檔期即將來臨囉，主要系列用自家星巴克熊，邀請動物朋友們歡慶耶誕節的氛圍，來渲染身邊的民眾一起度過愉快的佳節時光，杯款與生活器物除了大家熟悉的女神之外，也有多款結合可愛動物的設計，還有星巴克熊裝扮成其他動物的耶誕吊飾，超可愛的模樣讓大家一瞬間忘記煩憂。

▲星巴克耶誕系列。（圖／業者提供）

星巴克今年以「SPARK MERRY」為主題，開啟歡樂耶誕序幕，包括每年此時回歸的熱門飲品「太妃核果風味那堤」之外，還有「太妃核果風味冷萃咖啡」、「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」、「薄荷風味摩卡咖啡」等新飲品，以及多款應景甜點與餐食先讓消費者暖暖胃。

▲星巴克耶誕系列。（圖／業者提供）▲星巴克耶誕系列。（圖／業者提供）

▲太妃核果風味那堤，售價145元起。

包裝食品部分則推出輕快歡愉的音樂聲，搭配濃濃耶誕氛圍設計的「法式奶油餅乾旋轉音樂盒」，及藏有11顆比利時榛果巧克力搭配耶誕小熊pin的木製「耶誕巧克力盒」，有種倒數月曆的氛圍，讓你一天一天地倒數更加期待耶誕節的到來。

▲星巴克耶誕系列。（圖／業者提供）

▲包裝食品也超有耶誕氛圍。

而每年許多人都買翻天的耶誕系列，今年以耶誕熊、星巴克熊為主角，邀約可愛的小動物們，為大家選購精美的耶誕禮物，城市裡的街道裝飾著各式各樣繽紛美麗的燈飾，興奮地準備迎接歡樂耶誕節的概念，新品採用柔和的粉紅色、浪漫的金色與紅色，加上飽滿的綠色，絕對是耶誕節的原味！以童話繪本風格，細膩地描繪出可愛動物們的裝扮，讓溫馨又美好的氣氛迎接新的一年。

▲星巴克耶誕系列。（圖／業者提供）

▲星巴克耶誕系列。（圖／業者提供）

▲星巴克耶誕系列。（圖／業者提供）▲星巴克耶誕系列。（圖／業者提供）

▲星巴克耶誕系列。（圖／業者提供）

太妃核果風味那堤等季節飲品，以及星巴克耶誕系列，均在11／3陸續上市開賣。

關鍵字：

星巴克, 耶誕派對, 耶誕購物派, 耶誕系列

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