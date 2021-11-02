美妝雙11優惠懶人包！蘭蔻小黑瓶50+50ml只要45折　薇姿M89買1送1

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

近期各種5倍券優惠陸續釋出，緊接著雙11購物節又要來了，許多美妝品牌又再祭出各種優惠活動和特惠組，有的折扣甚至比週年慶更划算！以下幫大家整理雙11美妝相關優惠，有買2送11、買1送1再打9折等超狂優惠，週年慶還在猶豫沒下手的人，快來看看有沒有你的菜。

薇姿

今年雙11購物節，薇姿聯手理膚寶水與適樂膚在momo購物網推出眾多優惠活動，包含連續11天滿千折百回饋；11/1～11/8於指定期間內消費滿NT$699，即贈B5全面修復霜40ml或瞬效控油噴霧50ml或多容安保濕化妝水50ml；滿NT$2,500送16cm單柄小奶鍋；11/9～11/11下單送三品牌日曆筆記本、滿$NT$4,000再送聲寶日式蒸煮美食鍋或德國BRITA濾水壺。

▲薇姿 M89美肌能量代言組，優惠價NT$1,480。



此外，薇姿還以網上人氣超高的明星保濕精華M89為主角，推出兩大優惠組，其中「M89美肌能量代言組」不僅買M89火山能量微精華50ml*1，就送M89火山能量微精華10ml*5，相當於買1送1，小ml數外出旅行或隨身攜帶也超方便，原價NT$2,960，只要5折價格就能買到。

更特別的是，限量25套「M89美肌能量代言組」加贈全新代言人劉冠廷的限量簽名照，迷妹、鐵粉都很值得衝一波。

▲薇姿 獨家全方位超值組，優惠價NT$1,580。



「獨家全方位超值組」同樣以M89精華為主角，買M89火山能量激活安瓶30ml*1，就送BOM火山礦物溫泉水200ml*1＋BOM M89火山能量微精華4ml*5，原價NT$2,704，相當於58折優惠。

LANCOME 蘭蔻



向來超寵粉的蘭蔻，在年末最後一波特惠活動雙11也誠意滿滿！不僅首度將優惠活動從網路延伸到實體專櫃，還在雙11檔期推出小黑瓶、極光水2大明星商品的聯名版新品，更針對人氣最高的4大口碑產品推出最低折扣買1送1的「1111限定全明星組」。最狂的是，若是在週年慶檔期的百貨專櫃購入，還能再享有百貨週慶9折優惠，這時候買真的最划算。

▲LANCOME 超未來肌因賦活露 Eli Grita限定版，115ml，NT$7,350；超級光活粹晶露Eli Grita限定版，150ml，NT$3,500。



今年雙11檔期，蘭蔻特別與法國新銳設計師Julia Colléaux創立的時裝品牌Eli Grita合作，為小黑瓶、極光水披上Eli Grita代表性的「神力夾克」，推出限定版，尤其小黑瓶更以週年慶才能見到的115ml最大容量現身，讓你收藏、囤貨一次滿足。

▲LANCOME 1111限定 超未來精華瘋搶組，優惠價NT$4,100。



去年雙11檔期僅在官網推出限量111組被瘋搶秒殺的蘭蔻明星組合，今年又回來了，而且加碼官網、百貨專櫃都推出，這次一口氣推出4大明星商品，不僅最低有買1送1的超狂優惠，再搭配百貨週慶9折的折上加折，優惠直接比5折更低。

其中小黑瓶限定組為買超未來肌因賦活露50ml (正產品) ，就送超未來肌因賦活露7ml x 7＋超未來肌因賦活露1ml，價值NT$8,200，不僅買1送1，百貨週慶9折後只要NT$3,690，相當於45折。

▲LANCOME 1111限定 大眼冰珠瘋搶組，優惠價NT$2,700。



大眼冰珠限定組也是買1送1的超狂組合，買超進化肌因大眼精粹20ml (正產品) ，就送超進化肌因大眼精粹5ml x 4，價值NT$5,400，百貨週慶9折後只要NT$2,430，同樣是超狂45折。

▲LANCOME 1111限定 超級光晶露搶購組，優惠價NT$3,500。



極光水限定組則是買1送11，買超極光活粹晶露150ml (正產品)，就送超極光活粹晶露10ml x 9＋NEW超未來肌因活性安瓶4ml x 2，價值NT$6,800，百貨週慶9折後只要NT$3,150，相當於46折。

▲LANCOME 1111限定 NO.1未來安瓶搶購組，優惠價NT$3,000。



全新升級版的小黑安瓶則是推出買1送16限定組，買NEW超未來肌因活性安瓶 20ml (正產品)，就送NEW超未來肌因活性安瓶4ml x 4，價值NT$5,400，百貨週慶9折後只要NT$2,700，相當於5折。



Maquillage 心機彩粧



擁有許多人氣好評底妝、頰彩的心機彩粧，為雙11購物節推出買正貨送正貨的超值優惠組，還加贈時尚品牌化妝包，而且僅有2日限定推出。此外，消費滿NT$2,500就加贈「輕羽粉餅粉嫩皮套」乙個。

▲消費滿額即可獲得限定粉餅皮套。

心機彩粧將於11/10、11/11兩日限定推出「明星完妝組」，買星魅輕羽粉餅(粉芯)＋平衡持粧控粧前乳＋定格噴霧，加贈定格噴霧＋星魅輕羽粉餅（粉盒）＋雙面粉撲＋BEAMS化妝包，價值NT$4,830，相當於49折。

▲心機彩粧 明星完妝組，優惠價NT$2,385。



REVITAL 莉薇特麗



被稱為「維他命A始祖」的日本保養品牌莉薇特麗，為迎接雙11，將於11/7推出限時秒殺的買1送11超狂優惠組。另外還有3重買贈優惠活動，包含下單即贈「明星商品體驗組」，消費滿NT$3,000加贈「全效醒膚2入組」、消費滿NT$4,000加贈「全效醒膚3入組」。

▲莉薇特麗 抗皺精露超值組，優惠價NT$2,340。



11/7限時限量推出的「抗皺精露超值組」，買抗皺精露AA，就加贈抗皺精露AA 7ml*11，價值NT$4,206，買1送11、相當於56折，絕對是秒殺款，想搶手腳要快。



資生堂美妝購物網watashi+



資生堂集團美妝購物網「watashi+」今年也跟上雙11購物節，給出3重優惠活動，最高18%回饋。11/1～11/15活動期間內，LINE Shopping至watashi+網站購物，享11%點數回饋，還有全館不限品牌，消費滿NT$3,300，即贈BEAMS限量暖呼呼毛毯。

此外，11/10及11/11限定兩日加碼，LINE Shopping至watashi+網站購物，享超高12%點數回饋，且結帳用LINE Pay再享6%、共高達18%回饋。

▲消費滿額可獲得BEAMS限量暖呼呼毛毯。。

d program敏感話題



深受許多敏弱肌人喜愛熱推的「d program敏感話題」，推出品牌專屬3重滿額贈，包含下單即贈「敏感話題體驗組（3入）」、消費滿NT$2,000送嚕嚕米質感提袋，消費滿NT$3,500贈「益生旅行4入組」，更推出2組超優惠限定組，尤其是11/11當日限定組，折扣下殺45折超優惠。

▲消費滿額即可免費獲得可愛小提袋。

買2送1的「益生舒敏救星組」可任選美肌益生任一系列化妝水＋乳液，就加贈「換季舒敏精粹（正貨）」，價值NT$3,500，相當於62折。

▲d program 益生舒敏救星組，優惠價NT$2,160。

最狂的是11/11當日限定的「舒敏精粹加倍組」，買換季舒敏精粹就直接再加送1瓶，不僅買1送1還再享9折，價值NT$2,200，只要45折優惠價就能獲得。

▲d program 舒敏精粹加倍組，優惠價NT$990。

ELIXIR 怡麗絲爾



日本人氣超高的怡麗絲爾，雙11也推出2組超划算特惠組，尤其11/11當日限定組下殺5折，錯過太可惜。另外還有3重買贈優惠活動，包含下單即贈「彈潤體驗組（6入）」，消費滿NT$1,000加贈「保濕凍膜旅行3入組」、消費滿NT$5,500加贈含有NIKO AND提袋的「保濕淨白旅行4入組」。

雙11當日限定的「彈潤時控精粹限定組」，是超狂的買1送8，買彈潤時控精粹，加贈彈潤保濕水18ml*3＋保濕乳18ml*2＋彈潤超抗皺眼唇精華乳V 2g*2＋淨白日間美肌乳5ml，價值NT$3,585，只要5折就能擁有，簡直比週年慶還划算。

▲怡麗絲爾 彈潤時控精粹限定組，優惠價NT$1,800。

另一組「時控精華保濕組」則是買2送11，買彈潤時控精粹+彈潤保濕水，加贈奢潤進化柔膚水18ml*5＋奢潤進化柔膚乳18ml*3＋多效彈潤美肌乳T+ 5ml*2＋彈潤保濕乳18ml*1，價值NT$4,335，相當於63折。

▲怡麗絲爾 時控精華保濕組，優惠價NT$2,745。

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