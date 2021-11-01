快訊／IKEA敦北「城市小巨蛋店」開幕日曝光　11／30對外迎客有彩蛋！

▲IKEA敦北店在營運23年後於4／26正式熄燈，在全體員工及圍觀民眾的見證下，降下IKEA店旗，正式宣告敦北店結束營業，結果過7個月又回來了。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA在10月中對外宣布，將在敦北店原址開出「城市小巨蛋店」，現官方粉絲團宣布開幕日就在11／30！終於趕得及在年底前一連串節慶跟大家見面，而且內建IKEA瑞典餐廳也同步提供服務，還有能吃霜淇淋的美食小站跟超市也回來啦！

IKEA敦北原址的「城市小巨蛋店」，今宣布開幕日期，就在這個月月底11／30對外見客，消息一出就有網友留言小抱怨「今年關今年開，厲害了我的IKEA」、「可以這樣開了又關關了又開嗎？」但之前許多民眾也表示「能回來真的是太好啦！」

▲IKEA在官方粉絲頁宣布城市小巨蛋店，也就是以前的敦北店開幕日。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

城市小巨蛋店營業時間從上午10點開始到晚上9點半、假日到晚上10點，而瑞典餐廳則從早上9點開始營業，想去吃個早餐的民眾願望成真啦，且提供225個座位，預期可能也會有個不同的餐廳風格與主題。同時賣場結帳區後方的美食小站與超市也一同回歸，大家朝思暮想的霜淇淋不用跑去內湖吃了。

IKEA在今年3月宣布將於4／26結束營業23年的敦北店，轉至更大規劃更優良的內湖店，而今卻在官網公布，將開設「城市小巨蛋店」，且官方已證實就在敦北店原址，讓網友超興奮敲碗表示「快回來！」、「內湖交通超不方便的，還是敦北店好啊」。

台灣IKEA表示，「城市小巨蛋店」並非「敦北店」，雖然在同一個位置，但是是以城市店做為規劃，不會像有以前敦北店相同規模，據悉會比原來敦北店小一半以上，選品會以小型家具、家飾與居家用品為主，且會有IKEA餐廳進駐，預計今年底至明年初開幕。想吃瑞典烤牛肉丸只要坐捷運就能吃到，也正式宣告IKEA重新回歸台北市中心。