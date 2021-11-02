孫瑩瑩少女感穿搭少不了伯爵錶、手鍊　真實年紀讓人猜不著

▲孫瑩瑩穿簡單的白T恤搭配伯爵經典錶款與2條手鍊。（圖／翻攝i_am_yen_yen IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛孫瑩瑩今年初結束第二段婚姻，恢復單身生活後，她在IG上開設BREEZE KITCHEN BY YEN YEN SUN料理節目大秀廚藝，所用的食材幾乎都來自妹妹孫芸芸夫家微風百貨的超市，用心替妹妹夫家宣傳，顯見姊妹情深。但兩人穿搭風格不盡相同，她常以秀氣配件裝飾，伯爵（PIAGET）便是她的心頭好，輕鬆搭出少女感，讓人驚訝她真實年紀是44歲。

▲孫瑩瑩戴的伯爵Possession系列玫瑰鑽石腕錶，351,000元。（圖／伯爵提供）





▲孫瑩瑩搭配的Rose系列玫瑰金手鍊，31,500元。





▲孫瑩瑩同時疊戴梵克雅寶Sweet Alhambra紅玉髓心形手鍊，44,100元。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

有別於孫芸芸常佩戴中性風格的勞力士（Rolex）或風格強烈的寶格麗（BVLGARI）Serpenti珠寶錶，孫瑩瑩日常以小巧腕錶或珠寶為主，她最常戴的錶款是伯爵經典的Possession腕錶，可旋轉的錶圈點綴一顆小鑽，與美鑽時標相呼應。

▲孫瑩瑩（右起）與家人合影，她戴伯爵Possession腕錶搭同系列手環。（圖／翻攝i_am_yen_yen IG）





▲伯爵Possession系列玫瑰金鑽石手環，181,000元。



孫瑩瑩以簡單的白T恤搭配伯爵腕錶外，同時疊戴伯爵細緻的Rose系列玫瑰金手鍊與梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Sweet Alhambra紅玉髓心形手鍊等2款辨識度高的款式，或是以錶款搭配單個Possession玫瑰金手環，更顯時髦。

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