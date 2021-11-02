日韓妞都瘋這款！快學「野生眉4步驟」，五官瞬間變立體

▲清晰立體的眉型，讓五官看起來更立體。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

口罩讓眉眼變得好重要，今年秋冬更聚焦根根分明的韓系野生眉，就像在韓劇《海岸村恰恰恰》的女主角申敏兒，劇中妝容重點即在打造眉妝自然立體毛流，不需要濃烈妝感，也能讓五官輪廓自然立體。《ET FASHION》盤點最新話題眉彩，讓你搶先看！

話題野生眉又該怎麼畫呢？韓系彩妝品牌PONY EFFECT教你只要簡單4個步驟就能搞定。

▲1.首先使用眉筆窄三角形，在眉頭畫出毛流感。

▲2.使用眉筆尖三角頭，勾勒出清晰眉尾線條。





▲3.使用眉筆寬面於眉峰和眉身間，自然填補空隙。

▲4.使用眉膠順著毛流往上刷，固定眉型。

▲PONY EFFECT 2in1專業自然毛流眉筆，690元。

集眉筆、定型眉膠於一身，窄三角刷頭設計勾勒出毛流線條，筆觸滑順好顯色，搭配透明定型眉膠梳整，手殘女也能一筆完成時尚野生眉。





▲INTEGRATE櫻特芮 繪型持色兩用眉粉筆，300元。

水滴型斜切筆頭，搭配全新升級的持色眉粉，能輕鬆轉換寬・細自如的筆觸，畫出超擬真眉型

▲CHIC CHOC 立體美型眉筆，780元。

軟硬適中的蕊心加上纖細的筆尖，不太需要技巧就能描繪出一根根自然生動的眉型，輪廓立刻變立體。