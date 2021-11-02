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11月感情運最好、有望閃婚的3星座！雙魚愛情事業兩得意，好運不斷

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▲▼ 11月感情運最好、有望閃婚的3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvn_drama

期待甜甜的戀愛期待了一整年的你，是否還在尋找自己心目中的「對的人」，雖然2021快結束了，但也別失望，有些人的愛情婚姻運勢就在年底前的11月暴漲，不僅有機會遇到理想對象，有些人甚至會快速閃婚。占星師未染就公開了11月份愛情婚姻運最佳的3個星座，單身的人容易遇見正緣，而有另一半的人則可能會閃婚，快來看看你是否能脫單了？

▲▼ 11月感情運最好、有望閃婚的3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

牡羊座

天性熱情開朗的牡羊座，對待朋友很真誠率真，也因此容易受到異性的欣賞，而今年土星恢復順行，讓牡羊的婚姻運勢特別旺。單身的牡羊有望在11月份遇到心目中的對象，快速發展戀愛，且在交往的過程中，更能發現彼此性格和三觀都很一致很適合，也能獲得父母的支持，很快就有機會步入婚姻階段。

而有伴侶的牡羊，在11月份也會有結婚的念頭出現，想跟另一半一起享受生活的美好，還可能會有意外懷孕、奉子成婚的狀況，會有這種雙喜臨門的好事發生。

▲▼ 11月感情運最好、有望閃婚的3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

金牛座

由於木星進入婚姻宮，金牛在11月份會迎來婚姻運勢的高光時刻。單身的金牛會特別渴望結婚，進而參加不少相親會或聯誼活動等，會很積極向異性展現自己的魅力，並快速展開戀愛，且還可能遇到條件很優秀、家庭背景也很好的對象，也許幾週之後，你們就會有閃婚的念頭。

尤其對跟金牛交往的異性，你們的戀愛步調會非常快，甚至可能一週左右的時間，金牛就會跟你表白，再來求婚，甚至結婚，雖然會讓對方感覺猝不及防，但當另一半看到金牛的誠意後，也願意陪著金牛一起前行、一起享受愛情的甜蜜，因而在11月份是有望步入婚姻殿堂。

▲▼ 11月感情運最好、有望閃婚的3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

雙魚座

雙魚座本來就是心思細膩、很溫柔體貼的性格，在感情關係裡，他們也會照顧好另一半的情緒，也很願意為對方付出心力。而在11月份，雙魚會迎來許多好運，不僅事業上表現出色、穩步上升，愛情運也特別旺。單身的雙魚，有望在這時遇到自己的正緣，且很快就會展開甜甜的戀愛，尤其對象如果是每天朝夕相處的同事，關係就會更進一步，且對方會是願意在背後支持你的人，讓雙魚感到被愛和安全感，也願意與對方踏入婚姻中。

而有伴侶的雙魚，則會掌控著感情關係的主導地位，尤其在11月份你們會談論到婚嫁的細節，11月底有望完婚，享受新婚生活的甜蜜。

►「愛情智商」超高的4大星座！Top 1根本戀愛小天才，遇上就被吃死死

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 結婚, 婚姻, 桃花運, 閃婚, 正緣, 牡羊, 金牛, 雙魚

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