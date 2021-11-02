全部都想要！康是美推SNOOPY超萌小物加價購，199元即可入手

▲康是美推出復古可愛的SNOOPY商品，企圖搶攻消費者荷包。

記者曾怡嘉／綜合報導

看準卡通角色結合通路的話題與商機持續發燒，康是美這次聯手SNOOPY一口氣推出16款經典商品，每件都可愛到不行！屈臣氏也攜手MINI BROWN & FRIENDS推出各式超萌小物，成功激起消費者購買慾。

▲烘焙控絕對尖叫的料理小物，小白鍋一定要購入。

康是美11/3起，以「SNOOPY當經典遇上藝術」主題，以居家生活、廚房小物及旅行用品為方向，分3波段推出16款商品，包含可愛吸睛的SNOOPY潮玩藝術長地墊、亮眼實用的SNOOPY經典鍋具三件組。

▲可愛的辦公小物讓上班心情變超好。

只要單筆消費滿388元即可加購單筆發票上限6件，為了讓大家可以一起參與，除全台400家康是美門市外，康是美線上門市eShop通路同步展開，喜歡SNOOPY的粉絲們，千萬別錯過！

▲屈臣氏MINI BROWN & FRIENDS集點活動很受消費者歡迎。

屈臣氏攜手MINI BROWN & FRIENDS推出的集點活動「童樂趣生活」，即日起釋出第二波暖心商品，幫你對抗涼涼冷風，此波推出限量兩款加價構，同時更推出超萌自有品牌商品，滿足粉絲們想收藏的心。

▲第二波釋出好放面紙盒和吹吹暖風機。

看準第一波銷售人氣，屈臣氏趁勢推出第二波MINI BROWN & FRIENDS集點活動，此波推出限量兩款商品，分別為造型復古的好放面紙盒和冷暖兩用的吹吹暖風機。