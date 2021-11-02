說．流行／LOEWE為何資助吉卜力美術館？從龍貓包看出深切緣分

記者王蓁蓁 / 專題報導

近幾年精品品牌與藝術家的關係日益緊密，像是LV Artycapucines與Lady Dior Art藝術家系列、GUCCI巡迴全球的Art Wall，還有相繼成立藝術基金會的PRADA、Cartier等，除了聯名讓彼此相輔相成，也顯現時尚本身與藝術的密不可分。而近日LOEWE宣佈資助日本吉卜力工作室旗下的三鷹之森吉卜力美術館，更掀起不少話題，大家對宮崎駿的動畫相當熟悉，三鷹之森吉卜力美術館即便沒去過也聽過，成了一樁佳話，其實依照品牌的經營模式與設計師Jonathan Anderson的作風，這一切都有跡可循。

LOEWE基金會資助吉卜力美術館

▲LOEWEＸ吉卜力動畫《龍貓》攜手打造超Q萌的連乘系列。（圖 / 品牌提供）

先不說品牌創意總監Jonathan Anderson是吉卜力動畫系列的狂粉，2021年初，攜手吉卜力動畫《龍貓》打造超Q萌的連乘系列，從服裝到經典夯包全都躍上可愛龍貓與灰塵精靈等等角色，造成一陣瘋購。包括《神隱少女》、《魔法公主》等吉卜力動畫在保留手繪創作同時、注入現代風格的動畫作品，與不斷追求創新同時貫徹傳統文化精神的LOEWE理念可以說是不謀而合。

由日本動畫大師宮崎駿一手策劃的三鷹之森吉卜力美術館，是不少動畫迷去日本觀光時的必踩打卡點，但近兩年吉卜力美術館深受疫情之苦，在各種限制下，來客量少得可憐，更曾兩度被迫休館，瀕臨倒閉危機可以說早已不是新聞，即便今年七月時發起的網路募資在短短一天內便超過目標的1000萬日圓（約248.5萬元台幣），也只能算是短暫度過危機。

雙方藉由LOEWEＸ吉卜力動畫《龍貓》聯名系列結下不解之緣，LOEWE基金會才會在近日宣布透過德間紀念動畫文化財團提出贊助計畫，並表示將在未來三年無條件資助吉卜力美術館的營運與活動展覽。



LOEWE 工藝獎

LOEWE創意總監Jonathan Anderson曾說過：「工藝是LOEWE的精神所繫，是品牌的象徵，工藝亦是LOEWE與時並進的動力，其價值及重要性永不褪色。」創立於1846年的LOEWE最初是以工藝合作社起家，並在1988年，以私人基金會的形式，成立了今日眾所皆知致力推廣手創工藝的LOEWE基金會。

雖說是由品牌創辦家族的第四代成員Enrique Loewe Lynch起頭，現任創意總監Jonathan Anderson也延續這份精神，於2016年透過基金會正式創辦LOEWE工藝獎，藉此鼓勵更多新興的藝術創作者，直至今年已迎來第四屆的LOEWE工藝獎，不只設立獎金提供藝術家幫助、也順勢提高了藝術家的聲勢與作品能見度，除了常見的工藝展，品牌在今年打造The Room線上平台，不論是專業還是業餘人士，只要對作品感興趣，都能深入了解作品背景、靈感來源以及藝術家的聯繫方式，藉此加深交流。

當工藝與時裝結合

除此之外，Jonathan Anderson還將這些工藝美學注入時裝系列，像是2020秋冬女裝系列，找來了2018年LOEWE工藝獎的入圍者Takuro Kuwata，以他獨有的陶瓷工藝，在經典的lamenco Clutch包款繫帶綴上不規則的造型瓷器，抓皺洋裝也有被妝點上圓點紋理的陶瓷片，成功顛覆了人們對於一般服飾的想像，並且以更貼近人心的方式吸引民眾對於藝術、以及工藝的關注。

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