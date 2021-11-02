凱特穿廢料回收再製背心擲泥球　火速換裝變回端莊王子妃

▲威廉王子（左）與身穿環保回收材質製背心的凱特，開心與小童軍互動擲泥球。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國王室關心氣候變遷議題，威廉王子與自然學者大衛艾登堡爵士（Sir David Attenborough）不僅共同創立的「Earthshot Prize」表彰努力解決全球環境緊迫問題的人們，也親自與妻子凱特王子妃代女王伊莉莎白二世，出席昨於英國蘇格蘭格拉斯哥登場的2021年聯合國氣候峰會（COP26）開幕式，稍早兩人還參加童軍活動，一日趕兩場行程，凱特再度成為美麗「嬌」點。

英國童軍致力推廣「Promise to the Planet」計畫強調保護地球重要，威廉王子夫婦一同與童軍互動，凱特以黑色高領衫配黑褲，外罩丹麥品牌Ganni的綠色背心，方便她與小朋友一起遊戲、擲泥巴球，小巧思藏在穿搭中，因為她所穿的背心是由百分百回收再製聚脂纖維製成，呼應她努力做環保的初心。

▲英國首相強生（左起）、威廉王子與凱特一起步入聯合國氣候峰會開幕會場。（圖／路透社）

而晚間參加聯合國氣候峰會開幕式，並與「Earthshot Prize」決賽者與得獎者會面時，凱特盤起長髮、換上英國品牌Eponine去年春夏系列的藍色外套式洋裝，不但與老公威廉王子的藍色西裝完美搭配，合宜的剪裁也襯托她的優雅自信，而她所穿的近2萬元精品鞋Rupert Sanderson，經媒體盤點至少已在公開場合穿12次了。

▲威廉王子（中）、凱特與「Earthshot Prize｣決賽者與獲獎者親切互動。

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