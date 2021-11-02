朴敘俊把「災難螢光綠」穿得好潮！　打球必穿的球鞋是「這雙」

記者王則絲／台北報導

韓男星朴敘俊近日於IG上發布的最新貼文中，可以看見他一身休閒裝扮位於高爾夫球場上，雖然照片中人非常小，但還是令人不免好奇，大名鼎鼎的「鞋頭一哥」又穿了什麼潮鞋？經比對發現，朴敘俊這回因應場合，選穿了「NIKE AIR MAX 90」高爾夫球鞋，且是災難性的螢光綠配色，但他依然駕馭得十分帥氣。

▲朴敘俊最新私服穿搭造型。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）



朴敘俊近日赴英國拍攝漫威電影《驚奇隊長2》，日前趁私人時間，他前往高爾夫球場試身手，幸運遇上橫跨天空的超大彩虹，讓他開心得拍照留念並發上IG，照片中雖然人小小的，但還是能隱約看出他身上的單品，包括MALBON與NIKE聯名的運動衫，以及腳上的「NIKE AIR MAX 90 GOLF」鞋款。

▲Nike Air Max 90 Golf 螢光綠配色。（圖／翻攝自NIKE）



這雙高爾夫球鞋「NIKE AIR MAX 90 GOLF」雖不是潮人們瘋搶的潮鞋，但朴敘俊腳上的「螢光綠配色」，也算是今年春天時推出的新款，在白鞋基底上，有數塊螢光綠色與黑色的搭配，簡單有亮點，不過一般人看到螢光綠色就會忍不住卻步，因為一個不小心就會穿得很土、很災難，但朴敘俊一點也沒有這個困擾，一穿上腳就變成潮鞋，讓人好想入手同款。

其實朴敘俊也不是第一次穿上這款高爾夫球鞋，先前與老師學習球技時，便是穿上了同款的基本白色，可說是他打高爾夫球時必穿的鞋款。

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