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宋慧喬甜蜜依偎小10歲男星！「腰間一細節搶戲」網狂搜同款

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▲宋慧喬 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲韓星宋慧喬與張基龍主演《現正分手中》 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

韓星宋慧喬與張基龍主演的《現正分手中》即將開播，此前先釋出花絮照引發劇迷熱議，畫面中宋慧喬與張基龍甜蜜依偎，兩人相差10歲卻完全看不出，宋慧喬身穿白襯衫搭配長裙露出纖細腰身，連手拿包款也藏玄機，出自Roger Vivier經典鑽扣，為她打造強大氣場。

▲宋慧喬 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲宋慧喬 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲宋慧喬以Sexy Choc系列黑色緞面鑽扣手拿包出鏡。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

宋慧喬逆齡功力一流，此次搭檔小10歲男星張基龍，戲未播出就先引起轟動，尤其是兩人親密合照曝光，宋慧喬一頭溫柔長髮與精緻臉蛋加持，穿著深V白襯衫與黑色長裙，還特別將襯衫紮進裙裝內，使得纖細腰身更為分明，同時手拿Roger Vivier經典鑽扣晚宴包，襯托出她優雅氣場，也讓網友狂搜同款。

▲宋慧喬 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲宋慧喬 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲品牌秋冬有新色電光藍以及秋冬毛呢材質。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

其實宋慧喬選擇的款式來自Sexy Choc系列黑色緞面鑽扣手拿包，黑色系百搭之外，包款以真絲緞製成，搭配品牌標誌水晶鑲嵌飾扣，再以磁力設計和置於包內的鏈條肩帶方便使用，成為品牌熱門手拿包品項，今年秋冬則以新色電光藍以及秋冬毛呢材質豐富日常搭配。

宋慧喬的少女穿搭功力相當值得借鑒，先前戲劇宣傳時，就曾換上馬來西亞設計師Han Chong的自創品牌Self-Portrait服飾，一套波點綠色洋裝將她的柔美氣息散發得淋漓盡致。伴隨著不對稱的領口設計，傳遞出性感的鎖骨線條，胸下俏皮的開洞剪裁，露出白皙肌膚，增添了一絲性感韻味，在包緊緊的連身洋裝中創造了層次感。

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關鍵字：

現正分手中, 宋慧喬, 張基龍, 韓劇, Roger Vivier

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