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「OREO夾心蛋」咬下爆餡螞蟻人最愛　4款超夯巧克力台灣都買得到

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編輯／Beverly

最令人期待的巧克力季來了！7-ELEVEN巧克力大賞販售多款來自世界各地不同口味、形狀的巧克力，其中最讓人期待的就是在韓國超夯的「OREO巧克力夾心蛋」；除了超人氣巧克力蛋外，OREO萬聖節推出的「香橙跳跳糖夾心餅乾」和超迷你的一口脆都讓巧克力控吃了都為之瘋狂，通通在台灣都買得到。

終於不用找代購就能吃到在韓國超夯的「OREO巧克力夾心蛋」了！外型酷似健達出奇蛋，但內餡完全不一樣唷，在巧克力蛋中注入OREO最有名的香草夾心，脆口的巧克力碎片綜合掉香草夾心的微甜，口感非常豐富、有層次。

▲OREO新口味。（圖／翻攝自ig@ann.eating，@jl_ksupfe，@ foodife_mo，@foodiefriend.asia，eatha.foodie，@ tsuyowang_2121）

▲韓國超夯的OREO夾心蛋，冰起來更好吃。（圖／翻攝自IG@angela_luv）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不只正常食用超好吃，網友更推薦將OREO夾心蛋放入冷凍庫冰一個晚上，口感馬上升級成像冰淇淋的美妙滋味，試過之後都好評「這什麼神仙吃法」、「我沒有猶豫直接放進冰箱」、「冰過之後比較不甜更好吃」、「吃起來好像冰淇淋！只吃一顆怎麼夠？」。

OREO除了推出特殊造型的夾心蛋之外，口味上也變出新花樣。在萬聖節推出一款「香橙跳跳糖夾心餅乾」，橘色夾心讓人馬上連想到萬聖節南瓜，濃郁的橙香內餡帶有芬達汽水的香味，微甜不酸的口味，吃一口或許就愛上。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一口可以塞好幾顆的「OREO一口脆」也有新口味，有別以往縮小版的迷你OREO，這次一口脆的新品，外層包覆著滿滿的牛奶巧克力醬，一口接一口停不下來，吃起來實在太罪惡啦。

▲OREO新口味。（圖／翻攝自ig@ann.eating，@jl_ksupfe，@ foodife_mo，@foodiefriend.asia，eatha.foodie，@ tsuyowang_2121）

▲OREO一口脆的巧克力外層太迷人啦。（圖／翻攝自pxmart）

除了OREO系列外，巧克力控千萬別錯過能多益（Nutella）的「榛果可可威化棒」，帶有厚度的酥脆威化餅與香濃的榛果巧克力醬結合，吃起來很像巨大版的健達繽紛樂，多層次的口感，在嘴巴裡融出美好新滋味；小小的獨立包裝非常方便攜帶，想吃的時候隨時來一根也沒問題。


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關鍵字：

巧克力, OREO, OREO餅乾, 夾心蛋, Nutella, 榛果可可威化棒, 甜點, 巧克力控

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