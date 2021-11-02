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國際超模撞髮「鄉土劇經典迷因」！　網笑翻：頭到底有多長？

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記者王則絲／台北報導

國際超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）於近日Po出萬聖節造型，她戴上了獵奇浮誇的超高假髮，並穿上貼身的紅色纏繞線條裙裝，還原1996年經典科幻電影《星戰毀滅者Mars Attack!》角色，其中讓整顆頭看起來幾乎不像人類的髮型，意外讓台灣網友們備感親切，原來是聯想到了鄉土劇《風水世家》中「頭髮骨折」的名場景，笑翻一票人。

▲坎達爾珍娜萬聖節造型 。（圖／翻攝自IG）

▲坎達爾珍娜萬聖節造型 。（圖／翻攝自IG）

▲坎達爾珍娜萬聖節造型。（圖／翻攝自IG@kendalljenner）

美國各大明星、藝人、超模們都非常認真的準備萬聖節，近幾日話題正火熱，而知名超模坎達爾珍娜今年的主題定為經典老電影《星戰毀滅者》，身上的服裝百分百還原，藍色眼影、大紅唇妝容也相當用心，髮型部分則是看起來比原版更高、更浮誇，超獵奇的裝扮由坎達爾珍娜駕馭起來卻意外的合理，不愧是一線超模。

▲坎達爾珍娜萬聖節造型 。（圖／翻攝自IG）

▲《星戰毀滅者》。（圖／翻攝自劇照）

許多人看到造型第一眼就認出來，大讚坎達爾珍娜扮得好、選得好：「超經典、超愛這部電影」、「這角色我很喜歡」、「真懷念！」但是有不少年輕人其實對這部電影不太有印象了，就有網友看到的第一個反應，反而是聯想到台灣本土劇《風水世家》的「頭髮骨折」名場面，當時因為不合理的受傷裝扮而引起熱議，至今則成為經典迷因圖，不禁令人噗哧一笑：「頭到底有多長？」

▲坎達爾珍娜萬聖節造型 。（圖／翻攝自IG）

▲《風水世家》經典名場景。

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關鍵字：

坎達爾珍娜, Kendall Jenner, 超模, 風水世家, 迷因, 星戰毀滅者, 萬聖節

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