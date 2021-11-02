女星「8字鏤空裝」根本上衣反穿！　曬產後真實體態網讚爆

▲美國歌手Halsey（海爾希） 。（圖／翻攝自IG）



編輯／Ann

27歲美國歌手Halsey（海爾希）2016年以一首《Closer》紅遍全球，今年（2021年）7月她產下一子，不改火辣作風，產後立刻以一套中空貼身連衣裙現身街頭，不吝嗇大曬好身材，且衣著巧妙的鏤空設計露出肚臍與美胸曲線讓網友看傻眼。

歐美女星的街頭穿搭向來不走低調路線，Halsey日前穿著一套連帽禮服現身，貼身剪裁包裹窈窕身型，最搶眼的莫過於胸前的鏤空設計，從脖子處一路開到肚臍上方，僅以一顆微弱的扣子固定。巧妙的「8」字形狀挖空，讓美胸與肚臍一次齊發，露法相當了得，更別說Halsey產後還不到半年時間，火辣尺度就復甦了。

▲Halsey（海爾希）大方展現產後身材獲得網友好評。（圖／翻攝自IG）

Halsey為新專輯《If I Can't Have Love, I Want Power》積極宣傳，也將該套造型PO上IG，吸引超過115萬網友按讚，不少人正面稱讚她產後勇敢做自己的態度，認為正視自己的體態很重要，也有網友笑說，「衣服是不是穿反」、「扣子感覺隨時要炸開」。

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