女星「8字鏤空裝」根本上衣反穿！　曬產後真實體態網讚爆

▲美國歌手Halsey(海爾希) 。(圖/翻攝自IG)



編輯/Ann

27歲美國歌手Halsey(海爾希)2016年以一首《Closer》紅遍全球,今年(2021年)7月她產下一子,不改火辣作風,產後立刻以一套中空貼身連衣裙現身街頭,不吝嗇大曬好身材,且衣著巧妙的鏤空設計露出肚臍與美胸曲線讓網友看傻眼。

歐美女星的街頭穿搭向來不走低調路線,Halsey日前穿著一套連帽禮服現身,貼身剪裁包裹窈窕身型,最搶眼的莫過於胸前的鏤空設計,從脖子處一路開到肚臍上方,僅以一顆微弱的扣子固定。巧妙的「8」字形狀挖空,讓美胸與肚臍一次齊發,露法相當了得,更別說Halsey產後還不到半年時間,火辣尺度就復甦了。

▲Halsey(海爾希)大方展現產後身材獲得網友好評。(圖/翻攝自IG)

Halsey為新專輯《If I Can't Have Love, I Want Power》積極宣傳,也將該套造型PO上IG,吸引超過115萬網友按讚,不少人正面稱讚她產後勇敢做自己的態度,認為正視自己的體態很重要,也有網友笑說,「衣服是不是穿反」、「扣子感覺隨時要炸開」。

