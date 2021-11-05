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亮・珠寶／沒耳洞也有超美耳骨夾可戴　8,000元入手名牌珍珠款

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▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）

▲日本女星佐久間由衣戴極具個性的MIKIMOTO珍珠耳骨夾。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

記者陳雅韻／台北報導

Ear Cuff耳骨夾近年來大為風行，讓沒有耳洞的女生也有機會漂亮一下，選擇心儀的款式卡在耳骨上，展現年輕又隨興的風格，且不僅可以單戴，亦可疊搭多個一起戴，有耳洞的女性甚至還可再搭配耳環吸睛。各大珠寶品牌紛紛推出時髦的耳骨夾，MIKIMOTO一次推出6種款式，是男、女皆能駕馭的設計，入門款8,000元便能擁有。

▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴兩個MIKIMOTO鑽石耳骨夾，同時搭配珍珠耳環。

MIKIMOTO最親民的耳骨夾款式為純銀雙環點綴珍珠設計，同時提供黑色鍍銠款式滿足喜歡酷味風格的時尚迷，貴金屬版本則是簡潔18K粉紅金圓弧搭配單顆珍珠；更華麗的樣式則鑲嵌美鑽，分別有單純18K白金鑲鑽耳骨夾、垂墜小鑽或美鑽搭珍珠等3款，此系列採全額付訂預約販售，其中鑽石款為台北101旗艦店搶先上市。

▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO雙環珍珠耳骨夾（左）8,000元，純銀鍍黑銠的珍珠耳骨夾9,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）
▲MIKIMOTO Dinner Ring系列鑽石珍珠耳骨夾（左）42,000元，鑽石耳骨夾40,000元。

同樣來自日本的TASAKI則以搶眼造型吸睛，從深受歡迎的comet plus系列延伸出comet plus neo耳骨夾，讓阿古屋珍珠落在18K金或白金勾勒的彗星上，戴起來星星向外展開非常醒目，18K白金款甚至在星星側邊鑲滿鑽石，更加耀眼。

▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴TASAKI comet plus neo戒指、耳環與耳骨夾。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）

▲TASAKI comet plus neo耳骨夾，單只69,800元。（圖／TASAKI提供）

除了別具個性的設計，英國鑽石品牌De Beers創作風格秀氣的Dewdrop玫瑰金鑲鑽耳骨夾，鑲鑽雙行之中錯落點綴的美鑽，靈感正源自清晨凝聚於花瓣上的露珠，固定於耳廓上任意位置都有型。

▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）▲▼ 耳骨夾 。（圖／公關照）

▲De Beers Dewdrop玫瑰金鑲鑽耳骨夾，54,000元。（圖／De Beers提供）

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關鍵字：

亮珠寶, MIKIMOTO, 珍珠, TASAKI, De Beers

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