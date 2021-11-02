英首相夫人背「王文洋女兒設計的包」！搭紅西裝高衣Ｑ媲美凱特王子妃

記者王則絲／外電報導

英國首相鮑里斯強生（Boris Johnson）夫人凱莉強生（Carrie Johnson），上週六現身於羅馬舉行的20大工業國集團（G20）峰會，以一身鮮紅的俏麗裝扮成為全場「嬌點」，值得一提的是，她身上的包款為凱特王子妃的愛牌，也正是來自台灣設計師王思涵所創立的GRACE HAN，而外罩的紅色西裝則是ZARA，凱莉強生的高品味作風因此形成話題。GRACE HAN接連征服王子妃、首相夫人令人驚豔，其實設計師王思涵是王文洋的獨生愛女，她低調地成立品牌，成績斐然。

▲凱莉強生日前現身G20峰會。（圖／品牌提供）



凱莉強生這天穿著De La Vali的黑底紅玫瑰花印花連身裙，搭配ZARA紅色西裝外套，而其實凱莉在10月份稍早的保守黨會議上就曾穿過這件西裝外套，這回算是舊衣重穿，展現親民的穿衣作風，整身紅穿搭讓她在人群中特別搶眼，俏麗不失端莊，且很襯膚色，高衣Ｑ媲美凱特王子妃。

▲凱莉強生全身紅、黑搭配超搶眼，展現高衣Ｑ的同時，也展現親民的穿衣風格。（圖／品牌提供）



凱莉強生身上的手袋更是焦點單品，來自凱特王子妃的愛牌GRACE HAN，凱特王子妃曾多次在公開場合提著GRACE HAN手袋露面，因此而打開知名度，這次凱莉強生所選用的是GRACE HAN的經典設計「Ballet Lesson百褶包」，其包面上的百褶皮片採⽤北⾮綿⽺⽪打造，為其最大特色，每⼀⽚百褶都是純⼿⼯製作，平均⼀個⽉工坊只能製作45⽚百褶⽪⾰，相當限量且稀少。

▲GRACE HAN Ballet Lesson Large Chain Bag，英鎊3,495元（約台幣134,000元）。（圖／品牌提供）



雖然GRACE HAN發跡於英國倫敦，是當地的小眾精品，才被凱特王子妃給挖掘，但其實品牌是由台灣設計師王思涵創立，以經濟學術背景出身的她，是宏仁集團總裁王文洋的獨生愛女，靠著對藝術設計的熱情及堅持，從12年前起創造GRACE HAN這個品牌，專門打造高級皮革製品和配飾，目前GRACE HAN共有三個經典系列產品，分別為此次凱莉強生所背上的「Ballet Lesson」、凱特王子妃鍾愛的「Love Letter」以及「Butterfly」包款。

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