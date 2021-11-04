噴上屬於你的品味！YSL男女香下殺1880元起　浪漫得像走在巴黎街頭

文／C編

出門前噴上香水，像是一種儀式感，也代表了品味。YSL的美妝系列總是令人動心，香水更是其中很受歡迎的品項，「Her森森」推出「YSL的極致魅力」活動，集結旗下熱賣的3款香水，特賣價1880元起，身為粉絲一定要趁著特價趕快入手，不管是自己用還是送人都超級划算。

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▲YSL男女香水，最低價1880元。點我購買。



YSL 慾望巴黎女性淡香精星木蘭版90ml，原價5700元、特價3099元；50ml，原價4980元、特價1980元

前調由甜桃點綴清新的柑橘香調，再以令人不禁回首的澄澈星木蘭交織曼陀羅的情慾氣息，讓戀人們由夜至晝沉溺在如夢似幻的白色愛戀中，追尋著慾望巴黎的足跡，是一款非常性感又充滿浪漫氛圍的香氣。

YSL 天之驕子 搖滾男性淡香水60ml，原價3000元、特價1880元

回購率爆高的男性淡香水，是以柑橘、檸檬、青蘋果帶出清新香甜的前味，接著薰衣草、天竺葵、鼠尾草、橙花展現出男性的時尚魅力，最後香草、雪松、東加香豆、香根草、廣藿香、羊絨，讓整體香氣更加溫潤悠長。

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YSL Y Live 男性淡香水60ml，原價2700、特價2280元

唯一結合白色薰苔調及黑色薰苔調的男性淡香水，在清新的白色醛香中透出強烈性格的雪松香調，淡香精的香味刻劃著男性在自我實現的路上不忘初衷、同時堅毅地寫下自己的人生故事，淡雅的藍色香水呈現出男性的陽剛與時髦態度。