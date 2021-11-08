秀智穿「羊羔毛毛外套」跳舞太可愛了！冬天必收外套是這幾件

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韓國女藝人秀智和男神朴敘俊的私服穿搭一向以簡單、舒適的潮流時尚為主，知名戶外品牌K2看準兩人的超夯人氣及穿衣風格，特別請到兩位帶貨王為2021的冬季新品代言。日前秀智在IG曬出拍攝代言大片時的幕後花絮，短短3秒的隨意手舞足蹈影片，讓網友直呼「畫面太可愛」，穿著羊羔毛外套讓人順間暖意上心頭，再加上秀智可愛的舞蹈加持，迫不及待想馬上收一件。

韓國知名戶外品牌K2，2021冬季新品主打羽絨、羊羔兩面都可穿的「雙面連帽羊毛外套」，秀智著用的款式為全白色羊羔毛，搭配亮眼的橘色拉鍊做點綴，在拉鍊、袖口及外套下緣則以黑色線性做強烈對比；羽絨面則是適合冬季的暖橘色，帽子連接高領的貼心設計，使頭部及脖子不會因吹風而著涼。

▲秀智著用新款雙面連帽羊毛外套美翻天。（圖／翻攝自IG@outdoork2）

另一款奶茶色羊羔毛與黑色羽絨面的組合，雖然顏色較為保守，沒有白橘款來得亮眼可愛，但絕對是百搭不出錯的經典款式，擔心橘色不好搭配衣服的朋友，奶茶色羊羔款絕對是你的最佳選擇。

▲奶茶色羊羔百搭又好看。（圖／翻攝自K2官網）



朴敘俊著用的「兩穿式羊毛外套」，雖然少了連帽設計，但保暖程度依然不減。白色羊羔毛與秀智著用的連帽款最大的不同處在左胸的撞色拼接設計，將內裡的軍綠色羽絨面料放置左胸做設計；橘色拉鍊為整件羊羔外套的亮點，不論穿著羊羔面還是羽絨面都超級顯眼。

▲朴敘俊超適合駕馭羊羔外套。（圖／翻攝自IG@outdoork2，K2官網）

除了K2外，同樣擁有超高人氣的韓國街頭品牌COVERNAT也推出新款羊羔毛外套，同樣為雙面式連帽外套的設計，大面積的撞色與背後下緣的Logo刺繡，整體造型顯得十分可愛。

▲COVERNAT新款撞色羊羔外套太好看。（圖／翻攝自COVERNAT官方蝦皮）

另外，申敏兒代言的The North Face當然不能錯過，捲Q的粉色羊羔毛與奶杏色羽絨面的甜美組合，同樣是兩穿設計，可以溫暖你整個冬天。

▲申敏兒捲Q粉色羊羔毛造型太可愛。（圖／翻攝自ig@thenorthface_kr）

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