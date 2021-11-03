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投對胎！日網公布4組「生日尾數」　天生最善良、最適合當伴侶

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG

就算是同一個星座、同一個月份出生的人，個性也會不一樣，關於性格，從「生日尾數」，也就是日期「幾號」，亦能作為參考，近日日本網站《Lamire》便公開了4組「生日尾數」，指出在以下日期出生的人真的投對胎！不只最善良、最體貼，男生全是暖男、女生全是天使，更適合當伴侶，除了看看自己的生日有沒有被選中，不妨也幫心儀對象、另一半看看。

▲生日測驗。（圖／翻攝自IG）

TOP4：31日

每一年會出現31日的月份只有一半，所以在31日出生的人更顯珍貴，31日出生的人通常擁有一顆善良、開闊的胸襟，具有高度的包容力與同理心，面對需要的人總是會心軟給予幫助，會去顧慮身邊人的情緒，作為朋友而言是最值得信賴的那種，作為情人也會是很照顧對方的那種。

TOP3：22日

每月的22日介於星座交界的期間，有時很難去定義自己比較像前後哪一個星座，但是22日出生的人們，是心思細膩的一群人，擁有敏銳的觀察力，總是能洞悉事物的正反面、別人的內心，在經營感情上願意花心思與時間維持，談戀愛時更重感覺，其他條件都不太上心，注重當下的快樂。

▲生日測驗。（圖／翻攝自IG）

TOP2：4日

於4日出生的人天性就很善良，總是把他人放在自己之前，在朋友之間是傾聽者的角色，懂得用當事人最需要的方式去安慰，也很擅長應付各種不同類型的人，完全是體貼的代名詞，但有時容易忘記顧及自己的感受，不知「自私」為何物。

TOP1：13日

於13日出生的人為本排行榜第一名，最善良、最體貼，總是真心替週遭的人設想，有犧牲的精神，有時甚至會扮黑臉只為對方好，就算冒著被對方討厭的風險，他也會說出實話、說出最真誠的建議，希望身邊的人能走在正確的道路上，裡裡外外都是最真實的好人。

▲生日測驗。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

生日, 生日尾數, 善良, 性格, 測驗, 心理測驗, 日本

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