「男生覺得醜」的女生穿搭Top 5 ！貝雷帽是胖虎妹妹、第一名超美竟上榜

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男女的審美感本來就差很大，不過女孩們時下流行的時尚單品，若是在男生眼中會變成什麼樣子呢？以下就公開「男生完全不懂」的5個潮流單品，竟然連單車褲、貝雷帽都上榜。

Top 5 單車褲

單車褲搭配大學T或是秋冬寬鬆的上衣，營造出上寬下緊的對比線條，非常受矚目，早在黛安娜王妃時期1990年代就有這種穿法了，不過其實這項單品非常見仁見智，男生甚至會覺得「就是運動員搭配」、「穿泳褲出門做什麼」、「為什麼那麼緊」。

Top 4 貝雷帽

貝雷帽是一種平頂的圓形無沿軟帽，秋冬時節更是大受歡迎，像是熱播戲劇《艾蜜莉在巴黎Emily in Paris》中女主就以紅色貝雷帽搭配出濃郁法國風情，但是在男生眼中，往往會認為紅色貝雷帽只有胖虎的妹妹「 善長繪畫」的人才會戴的帽子。

Top 3 歐美大圈耳環

各式各樣的大圈耳環熱潮持續燒了好多年，不分季節年齡百搭到不行，但是男生其實看不懂，會認為太大的耳環很重，甚至怕會勾到而心驚膽跳。

Top 2 動物紋單品

動物紋單品向來處於不敗地位，從多年前的豹紋一路延伸到近年來的斑馬紋、乳牛紋，可以運用在波點襯衫或是寬褲造型上，百搭又顯眼的特質深受女孩喜愛，但是男生心中OS是，「以爲轉到Discovery」、「為什麼要扮成動物」、「斑馬不要上街好嗎」。

Top 1 高跟鞋配襪子

高跟鞋配襪子的組合在秋冬時節常常能看到，而且通常是穿搭高手才會玩轉的配色遊戲，可以藉由不同材質襪子，例如透膚襪搭配高跟鞋創造不同美感，但這卻是男生眼中最害怕的搭配，認為「黑人問號」、「高跟鞋裡面為什麼穿襪子」、「穿球鞋不好嗎」。

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