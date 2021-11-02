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百萬手工製限量錶「鈦」輕盈　一抵台就被藏家包了

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▲▼ Romain Gauthier 。（圖／公關照）

▲Romain Gauthier限量28只的Continuum Titanium Edition One腕錶，1,390,000元。（圖／Romain Gauthier提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

鐘錶收藏家眼光不僅落在頂級複雜功能腕錶上，深具特色、講求手工製作的獨立製錶品牌也深獲青睞，瑞士品牌Romain Gauthier正有此魅力，今發表裝載第4枚全新自製機芯的Continuum Titanium Edition One腕錶，不僅錶殼、面盤由Grade 5鈦金屬打造，除平衡擺輪錶橋採德國銀製，其他機芯夾板也是鈦金屬材質，因此錶款相當輕盈，僅有55克。

▲▼ Romain Gauthier 。（圖／公關照）▲▼ Romain Gauthier 。（圖／公關照）

▲Romain Gauthier Continuum Titanium Edition One腕錶採用品牌第4款自製機芯，夾板均以鈦金屬打造。

Romain Gauthier帶有休閒感的新作Continuum Titanium Edition One腕錶，由內而外設計都展現不受拘束意念，偏心設計的小秒盤延伸出亮紅色細線代表對自由的渴望，概念延續至機芯設計，翻到錶背可見非封閉式的線性橋板機芯，最特別的是具階梯形狀予人空間深度，裝配蝸形齒輪的停秒裝置，無論工藝或裝飾性都迷人，全球限量28只，一登台亮相即售出。

▲▼ Romain Gauthier 。（圖／公關照）

▲德國品牌LANG & HEYNE最新腕錶Hektor赫克托於面盤開扇型窗秀機芯。（圖／LANG & HEYNE提供）

以古典設計著稱的德國獨立製錶師品牌LANG & HEYNE，今年也難得推出帶有運動風的Hektor赫克托錶款，H字樣與環形紋路裝飾的面盤各有綠色、灰色、藍色款式，各限量33只，最特別的是6時位置開設扇形小窗，顯露手工打造的LANG & HEYNE 33.2型機芯，搭配採特殊倒角鍊節技術製作的精鋼錶帶，提升佩戴的舒適度。

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關鍵字：

Romain Gauthier, LANG & HEYNE

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