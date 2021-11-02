曾之喬美出新高度！自曝保養沒新招，睡前瘋「泡腳」

▲曾之喬本人狀態極佳，私下養身有一套。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／台北報導

曾之喬今（11/2）出席代言美肌營養續約記者會，肌膚狀態好到會發光，她分享漂亮其實是很整體的事情，當你能專注，情緒處於平穩狀態，晚上能睡夠好好睡覺，好氣色就會由內而外散發出來。

▲保養要從基本做起，飲食挑選也很重要。（圖／翻攝自FB/曾之喬）

喬喬坦言被稱為女神有點不敢當，女神其實也是人，沒有那麼高不可攀，和大家會面臨問題都一樣，她坦言自己保養沒新招，就是「回頭是岸保養法」，就是吃對東西、把握時間休息和多運動，最老也是最好的方法。

▲曾之喬今日造型彷彿女神降臨。（圖／品牌提供）

今出席活動微露纖腰，讓現場媒體好驚豔，她分享腰是天生細，但下腹的線條是後天練出來的，她和很多女生一樣都有下腹突出的困擾，像是站姿不正確或是子宮偏寒，都會影響下腹平坦，她也是靠著調整身體才讓下腹消下去。

她很推薦大家了解適合自己吃的保養品，因為很小就出道，以前手腳冰冷、生理期也不正常，長期調理下來，體質整個改變，就連對戲的女演員握她的手很溫暖，都笑稱喬喬怎麼那麼Man。

▲泡腳是她每天必做的事情。（圖／翻攝自FB/曾之喬）

想擁有好的狀態，睡眠真的很重要，她說近來為濕氣所苦，晚上必做泡腳，也會試著自我對話，會拍拍自己的頭和自己說辛苦了，以前失眠時會氣自己，現在長大了，懂得照顧自己，會安慰自己好棒棒，和身體喊話可以放鬆了，趕快休息。

睡前她會把光線調暗打造氛圍，會聽一些讓自己享受和浪漫的歌，再點上精油蠟燭準備睡覺，她分享有做這些真的有差，否則自己很容易一直處於很亢奮狀態，腦子一直停不下來。