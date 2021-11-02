fb ig video ETtoday search mobile

曾之喬美出新高度！自曝保養沒新招，睡前瘋「泡腳」

>

▲▼曾子喬美麗秘訣。（圖／翻攝自FB）

▲曾之喬本人狀態極佳，私下養身有一套。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／台北報導

曾之喬今（11/2）出席代言美肌營養續約記者會，肌膚狀態好到會發光，她分享漂亮其實是很整體的事情，當你能專注，情緒處於平穩狀態，晚上能睡夠好好睡覺，好氣色就會由內而外散發出來。

▲▼曾子喬美麗秘訣。（圖／翻攝自FB）

▲保養要從基本做起，飲食挑選也很重要。（圖／翻攝自FB/曾之喬）

喬喬坦言被稱為女神有點不敢當，女神其實也是人，沒有那麼高不可攀，和大家會面臨問題都一樣，她坦言自己保養沒新招，就是「回頭是岸保養法」，就是吃對東西、把握時間休息和多運動，最老也是最好的方法。

▲▼曾子喬美麗秘訣。（圖／翻攝自FB）

▲曾之喬今日造型彷彿女神降臨。（圖／品牌提供）

今出席活動微露纖腰，讓現場媒體好驚豔，她分享腰是天生細，但下腹的線條是後天練出來的，她和很多女生一樣都有下腹突出的困擾，像是站姿不正確或是子宮偏寒，都會影響下腹平坦，她也是靠著調整身體才讓下腹消下去。

她很推薦大家了解適合自己吃的保養品，因為很小就出道，以前手腳冰冷、生理期也不正常，長期調理下來，體質整個改變，就連對戲的女演員握她的手很溫暖，都笑稱喬喬怎麼那麼Man。

▲▼曾子喬美麗秘訣。（圖／翻攝自FB）

▲泡腳是她每天必做的事情。（圖／翻攝自FB/曾之喬）

想擁有好的狀態，睡眠真的很重要，她說近來為濕氣所苦，晚上必做泡腳，也會試著自我對話，會拍拍自己的頭和自己說辛苦了，以前失眠時會氣自己，現在長大了，懂得照顧自己，會安慰自己好棒棒，和身體喊話可以放鬆了，趕快休息。

睡前她會把光線調暗打造氛圍，會聽一些讓自己享受和浪漫的歌，再點上精油蠟燭準備睡覺，她分享有做這些真的有差，否則自己很容易一直處於很亢奮狀態，腦子一直停不下來。

關鍵字：

曾之喬, 保養, 美麗祕訣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選

吠陀占星11月運勢「水瓶、牡羊」財運旺　摩羯不要草率做決定

吠陀占星11月運勢「水瓶、牡羊」財運旺　摩羯不要草率做決定

11月感情運最好、有望閃婚的3星座！雙魚愛情事業兩得意，好運不斷

11月感情運最好、有望閃婚的3星座！雙魚愛情事業兩得意，好運不斷

林志穎老婆靠香奈兒圍巾取暖　拎百萬鱷魚皮柏金包吸睛 柯佳嬿全身撞衫孫藝真！女神氣場「獲官方認證」網：國際級比美 網瘋傳超準「雨天心理測驗」　從一個動作得知你有沒有「爆紅潛力」 哪個男人敢把腳翹在孫芸芸大腿上？　戴282萬「錶王」的親弟才敢 「男生覺得醜」的女生穿搭Top 5 ！貝雷帽是胖虎妹妹、第一名超美竟上榜 曾之喬美出新高度！自曝保養沒新招，睡前瘋「泡腳」 周子瑜「白襯衫撐爆扣子」身材逆天！　洩絕美腰臀比例電暈粉絲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面