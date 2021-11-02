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G-SHOCK聯名「日本國民包」造復古錶　特製錶盒更誘人

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▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK x PORTER聯名錶款AWM-500GC-1A，36,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1935年由吉田吉藏（Kichizo Yoshida）在東京所創立的吉田鞄製作所Yoshida & Co.，今年歡慶創業85周年，旗下PORTER更被譽為「日本國民包」，繼年初與G-SHOCK聯名創作紀念腕錶後，秋季再迎來第二款聯名錶AWM-500GC，選用1989年發行的AW-500G系列為基礎錶款，從樹脂材質進化為全金屬不鏽鋼款，並以防刮耐磨的類鑽碳DLC塗層，再輔以髮絲紋處理，讓黑錶流露好質感，不變的是重現原創款的防震曲線圖，充滿復古味。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲黑金配色的G-SHOCK x PORTER聯名錶款AWM-500GC-1A。

G-SHOCK x PORTER聯名錶款AWM-500GC-1A，搭載太陽能電力Tough Solar與世界六局電波Multi-Band 6，在微弱光源下即可充電，並透過接收標準時間電波訊號掌握精準時刻。PORTER特別為此聯名錶設計攜帶盒，外盒頂部則壓印與面盤相同的金色防震曲線圖，拉鍊的造型則來自紅色時針和金色分針，別具巧思。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Levi’s® 第二度予PORTER 聯手打造的 TANKER 面料TYPE II外套。（圖／porter_yoshida_co.official）

PORTER不僅與G-SHOCK二度聯手，也與美國品牌Levi’s®第二次合作，攜手打造全新改良 Type II「TANKER」外套，款式包括亮眼的銀灰色，以及靈感源自船日本傳統藏青色，最醒目是外套右胸處的可拆卸包款選用輕巧的TANKER橫式折疊錢包，並增加側口袋設計，讓潮味十足的外套更具機能性。

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關鍵字：

G-SHOCK, PORTER

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