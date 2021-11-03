fb ig video ETtoday search mobile

專家傳授「每日喝茶時間表」，早起一杯紅茶頭腦超清晰

>

▲▼喝茶時間表。（圖／Unsplash）

編輯／Lily

不少人就喜歡來杯茶，煩躁時放鬆心情，吃完飯時去油解膩，心情差時喝杯奶茶更是好療癒，那麼你知道喝茶也有時間表嗎？在對的時間喝對的茶，讓身體更健康！

▲▼喝茶時間表。（圖／Unsplash）

#早餐後喝紅茶

紅茶能夠促進身體血液循環，同時趕早體內寒氣，讓大腦供血充足，思路變得更清晰，但因茶葉中含咖啡因，較不適合早上空腹使用，建議可以搭配牛奶一起，調成紅茶牛奶，香醇好順口。

#中午喝白茶

不少人喜歡午餐配一杯茶飲，能夠幫助去油解膩，若用茶來區分，清淡微甜的白茶最適合，微微回甘的口感，喝起來很舒服。

▲▼喝茶時間表。（圖／Unsplash）

#下午喝綠茶

根據中醫理論，人體在午後肝火旺盛，綠茶能夠清肝去熱，化解肝臟毒素，茶葉中含有豐富維生素E，有助抗衰老，另含有茶多酚，抗氧化和消炎功效十分優秀。

#晚餐後喝普洱

黑茶和熟普洱溫醇，即便晚上喝也不容易影響睡眠，晚餐後喝黑茶能夠幫助分解累積的脂肪，暖胃又能助消化，晚上8點以前飲用最適合。

▲▼喝茶時間表。（圖／Unsplash）

#傷心低落喝奶茶

奶茶中的糖分會刺激味蕾，會向大腦發送信號，大腦皮層的相應區域就會分泌多巴胺，多巴胺能讓人感受輕鬆愉悅，煩惱一掃而空。

#壓力焦慮喝綠茶

綠茶含有豐富的茶胺酸，對於人體有不錯的鎮定效果，當壓力焦慮時能幫助提升注意力，同時緩解不安疲憊。

▲▼喝茶時間表。（圖／Unsplash）

#便祕不順喝黑茶

黑茶溫醇以外，還含有豐富的纖維素，能幫助清整腸道，改善腸道環境，當腸道健康，排便就會通順。

►晚餐外食不怕胖！營養師曝6款「瘦身菜單」，漢堡竟也入列

關鍵字：

喝茶, 時間表

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

11月感情運最好、有望閃婚的3星座！雙魚愛情事業兩得意，好運不斷

11月感情運最好、有望閃婚的3星座！雙魚愛情事業兩得意，好運不斷

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選

曾之喬美出新高度！自曝保養沒新招，睡前瘋「泡腳」

曾之喬美出新高度！自曝保養沒新招，睡前瘋「泡腳」

吠陀占星11月運勢「水瓶、牡羊」財運旺　摩羯不要草率做決定 專家傳授「每日喝茶時間表」，早起一杯紅茶頭腦超清晰 G-SHOCK聯名「日本國民包」造復古錶　特製錶盒更誘人 林志穎老婆靠香奈兒圍巾取暖　拎百萬鱷魚皮柏金包吸睛 柯佳嬿全身撞衫孫藝真！女神氣場「獲官方認證」網：國際級比美 開啟卡地亞紅盒展現幸福魔法　美鑽戒見證感動時刻　 「男生覺得醜」的女生穿搭Top 5 ！貝雷帽是胖虎妹妹、第一名超美竟上榜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面