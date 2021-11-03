專家傳授「每日喝茶時間表」，早起一杯紅茶頭腦超清晰

編輯／Lily

不少人就喜歡來杯茶，煩躁時放鬆心情，吃完飯時去油解膩，心情差時喝杯奶茶更是好療癒，那麼你知道喝茶也有時間表嗎？在對的時間喝對的茶，讓身體更健康！

#早餐後喝紅茶

紅茶能夠促進身體血液循環，同時趕早體內寒氣，讓大腦供血充足，思路變得更清晰，但因茶葉中含咖啡因，較不適合早上空腹使用，建議可以搭配牛奶一起，調成紅茶牛奶，香醇好順口。

#中午喝白茶

不少人喜歡午餐配一杯茶飲，能夠幫助去油解膩，若用茶來區分，清淡微甜的白茶最適合，微微回甘的口感，喝起來很舒服。

#下午喝綠茶

根據中醫理論，人體在午後肝火旺盛，綠茶能夠清肝去熱，化解肝臟毒素，茶葉中含有豐富維生素E，有助抗衰老，另含有茶多酚，抗氧化和消炎功效十分優秀。

#晚餐後喝普洱

黑茶和熟普洱溫醇，即便晚上喝也不容易影響睡眠，晚餐後喝黑茶能夠幫助分解累積的脂肪，暖胃又能助消化，晚上8點以前飲用最適合。

#傷心低落喝奶茶

奶茶中的糖分會刺激味蕾，會向大腦發送信號，大腦皮層的相應區域就會分泌多巴胺，多巴胺能讓人感受輕鬆愉悅，煩惱一掃而空。

#壓力焦慮喝綠茶

綠茶含有豐富的茶胺酸，對於人體有不錯的鎮定效果，當壓力焦慮時能幫助提升注意力，同時緩解不安疲憊。

#便祕不順喝黑茶

黑茶溫醇以外，還含有豐富的纖維素，能幫助清整腸道，改善腸道環境，當腸道健康，排便就會通順。

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