別把抱怨當日常！5個「情緒管理技巧」必學，人生一帆風順

▲情緒無法排解，會讓負面情緒越來越高漲。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

編輯／Amber

現代人普通聰明智商高，但是情商卻很低，只要心情一差，情緒全都在臉上，也把身旁的人一起拖下水，其實有時候事情並不如你想的那麼糟，稍微轉個念頭，抬頭看又是海闊天空，以下5個情緒管理技巧必學，對未來人生有很大幫助。

#不埋怨他人

人的煩惱往往來自於糾結，而不埋怨則是最簡單的方法，既然事情已經發生，你則被或是埋怨都沒有用，只會讓你在死胡同中打轉，與其這樣倒不如抬起頭想前看，想想下一步要怎麼做，只要不會更糟，那麼就是進步。

#積極看待事情



人必須要學習樂觀看待事情，不要總是往壞的方面想，像是出門遇到下大雨，大部分的人會覺得好倒楣喔！可能會淋得全身都濕，但若往好的方面想，下完雨後空氣會變得清新，所以試著學習把生活中的不順利，當作是訓練生存的機會。

#沒辦法解決就睡一覺

很多人遇到難事，鬱悶一整天，這時候與其難受發呆，倒不如去睡一下，擁有充足的睡眠後，整理思緒讓壞情緒歸零，跳脫出來反而讓思緒更清晰。

#多吃魚和堅果

魚和堅果都富含Omega-3，根據研究指出，日常飲食如果攝取脂肪酸越少，越容易憂鬱，因此多吃魚和堅果，不只對身體好，還能幫你趕走憂鬱。

#找個樂觀的朋友

和樂觀的朋友常在一起，看事情腳步會變得不同，讓你減少憂愁增加快樂，若總和負面的朋友在一起，兩人把抱怨當成日常，只會讓你越來越糟。

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