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百億富婆與3歲女兒同戴巨鑽戒　炫富無極限

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▲▼ 凱莉傑納 。（圖／公關照）

▲凱莉傑納和3歲女兒思朵蜜曬男友崔維斯史考特送的母女鑽戒。（圖／翻攝kyliejenner IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國實境節目女星「豐臀金」金卡達夏同母異父妹妹凱莉傑納（Kylie Jenner），因自創美妝品牌而累積高達逾10億美元（約278億元台幣）身家，她懂得賺錢也捨得花錢，才剛曬她3000萬元衣櫃內的一小角愛馬仕（Hermes）鱷魚皮柏金包與滿櫃的精品鞋，旋即又亮出饒舌歌手男友崔維斯史考特（Travis Scott）送她與女兒的母女鑽戒，高調炫富無極限。

▲▼ 凱莉傑納 。（圖／公關照）

▲凱莉傑納對女兒思朵蜜寵愛有加。（圖／翻攝kyliejenner IG）

凱莉傑納與崔維斯史考特育有3歲女兒思朵蜜，兩人雖然分合多次，但對女兒始終疼愛有加，小娃兒身上總是一線品牌的精品行頭，甚至曾在聖誕節戴上珠寶。今年8月凱莉傑納宣布懷了第二胎，也確定又與崔維斯史考特復合了。

▲▼ 凱莉傑納 。（圖／達志影像）

▲崔維斯史考特（左）與女兒思朵蜜、凱莉傑納曾一同出席公開活動。（圖／達志影像）

崔維斯史考特寵愛母女倆，獻上母女成對的雙主鑽戒指，讓凱莉傑納開心在IG炫耀，她的戒指各有一顆目測超過5克拉的梨型鑽與祖母綠型切割巨鑽，女兒的雙主鑽戒也是相同車工、各約1克拉鑽石，母女戒價值至少數千萬元，若鑽石都是頂級之選，總值也可能破億元。

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關鍵字：

凱莉傑納, Kylie Jenner

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