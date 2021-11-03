fb ig video ETtoday search mobile

銀座石板路成Seiko限量錶主視覺　藝妓愛的「金春色」點綴秒針

>

▲▼ Seiko,Mido 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Seiko紀念創立140周年，推出以銀座為靈感的限量錶款Prospex SPB259J1N腕錶（左）22,500元，Presage SSA445J1腕錶18,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko今年歡慶創立140周年，旗下Seiko Prospex與Presage系列特別以品牌起點東京銀座發想，推出紀念錶款，透過顏色與紋路將銀座的魅力濃縮其中，最醒目是受近代樓房啟發的藍灰配色面盤，上面有日本最早銀座西式街道石板的紋路裝飾，細看秒針獨特的青中帶綠也暗藏學問，是明治中期開始受到當地藝妓喜愛而逐漸成為日本受歡迎的顏色「金春色」。

▲▼ Seiko,Mido 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Seiko Presage紀念錶款於面盤9點鐘位置以開芯結構為設計，18,000元。

Seiko Prospex慶祝品牌140周年的紀念錶是以1959年發售的Seiko Alpinist作為基礎，面盤以銀座街道上的石板路所呈現出的放射狀光澤，搭載動力儲存70小時的機芯，全台限量120只；Seiko Presage銀座特別版則於面盤9時位置開小窗秀機芯，同時配備箱型錶鏡流露復古味道，台灣限量200只。

▲▼ Seiko,Mido 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲MIDO Commander Big Date香榭系列大日期窗腕錶，30,500元。（圖／MIDO提供）

瑞士腕錶品牌MIDO（美度表）則從各國著名地標獲得創作靈感，例如1959年問世的Commander香榭系列，即發想自巴黎艾菲爾鐵塔的建築結構，是錶壇中第一個採用單體式結構的錶款，近日推出全新Commander Big Date 香榭系列大日期窗腕錶，於6時位置顯示開闊的大日期，一目了然。

►哪個男人敢把腳翹在孫芸芸大腿上？　戴282萬「錶王」的親弟才敢

►吳慷仁視千萬三問錶為夢幻逸品　「要多接幾場活動了」！

關鍵字：

Seiko, MIDO, 美度表

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

百億富婆與3歲女兒同戴巨鑽戒　炫富無極限

百億富婆與3歲女兒同戴巨鑽戒　炫富無極限

G-SHOCK聯名「日本國民包」造復古錶　特製錶盒更誘人

G-SHOCK聯名「日本國民包」造復古錶　特製錶盒更誘人

凱特穿廢料回收再製背心擲泥球　火速換裝變回端莊王子妃

凱特穿廢料回收再製背心擲泥球　火速換裝變回端莊王子妃

吳慷仁視千萬三問錶為夢幻逸品　「要多接幾場活動了」！ 林志穎老婆靠香奈兒圍巾取暖　拎百萬鱷魚皮柏金包吸睛 哪個男人敢把腳翹在孫芸芸大腿上？　戴282萬「錶王」的親弟才敢 11月感情運最好、有望閃婚的3星座！雙魚愛情事業兩得意，好運不斷 激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選 專家傳授「每日喝茶時間表」，早起一杯紅茶頭腦超清晰 「最會敗家」星座Top 3 ！　第一名根本燒錢，腦波弱專買廢物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面