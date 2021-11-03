銀座石板路成Seiko限量錶主視覺　藝妓愛的「金春色」點綴秒針

▲Seiko紀念創立140周年，推出以銀座為靈感的限量錶款Prospex SPB259J1N腕錶（左）22,500元，Presage SSA445J1腕錶18,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko今年歡慶創立140周年，旗下Seiko Prospex與Presage系列特別以品牌起點東京銀座發想，推出紀念錶款，透過顏色與紋路將銀座的魅力濃縮其中，最醒目是受近代樓房啟發的藍灰配色面盤，上面有日本最早銀座西式街道石板的紋路裝飾，細看秒針獨特的青中帶綠也暗藏學問，是明治中期開始受到當地藝妓喜愛而逐漸成為日本受歡迎的顏色「金春色」。

▲Seiko Presage紀念錶款於面盤9點鐘位置以開芯結構為設計，18,000元。

Seiko Prospex慶祝品牌140周年的紀念錶是以1959年發售的Seiko Alpinist作為基礎，面盤以銀座街道上的石板路所呈現出的放射狀光澤，搭載動力儲存70小時的機芯，全台限量120只；Seiko Presage銀座特別版則於面盤9時位置開小窗秀機芯，同時配備箱型錶鏡流露復古味道，台灣限量200只。

▲MIDO Commander Big Date香榭系列大日期窗腕錶，30,500元。（圖／MIDO提供）

瑞士腕錶品牌MIDO（美度表）則從各國著名地標獲得創作靈感，例如1959年問世的Commander香榭系列，即發想自巴黎艾菲爾鐵塔的建築結構，是錶壇中第一個採用單體式結構的錶款，近日推出全新Commander Big Date 香榭系列大日期窗腕錶，於6時位置顯示開闊的大日期，一目了然。

►哪個男人敢把腳翹在孫芸芸大腿上？ 戴282萬「錶王」的親弟才敢



►吳慷仁視千萬三問錶為夢幻逸品 「要多接幾場活動了」！

