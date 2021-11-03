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關穎賞寶格麗怕動「邪念」　引導女兒正確價值觀「18歲才能戴」　

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▲關穎出席寶格麗頂級珠寶暨腕錶展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）今舉辦頂級珠寶暨腕錶展，展出總價逾30億元的200件作品，擔任嘉賓的關穎連換上億元的藍寶石珠寶、祖母綠鑽石作品，笑稱不敢看太仔細，怕動了「邪念」，她表示：「如果能力範圍許可，我當然選大件作品。」意思是主石要大、要頂級，且設計要符合她有點調皮的個性。

▲▼ 關穎 。（圖／公關照）

▲關穎佩戴寶格麗總價約2億5300萬元祖母綠鑽石珠寶亮相。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼ 關穎 。（圖／公關照）

▲關穎展示近1億3,000萬的藍寶石鑽石作品。

▲▼BVLGARI,Tiffany 。（圖／公關照）

▲寶格麗MAGNIFICA系列Forever Rubies紅寶石與鑽石項鍊，中央鑲嵌10.48克拉枕形切割莫三比克紅寶石。

關穎透露6歲長女CC從小就對外婆的珠寶好奇，總是想摳下戒指上的鑽石，會講話後才明白原來CC想要裸鑽，她說：「她很識相害我和老公壓力很大。」她於是買玩具寶石滿足女兒對bling bling的渴望，問及何時可以讓女兒戴珠寶？她說：「至少要18歲吧！上學戴珠寶很怪，要引導她正確的價值觀。」

▲▼BVLGARI,Tiffany 。（圖／公關照）
▲寶格麗13.59克拉哥倫比亞無油頂級祖母綠與鑽石戒指。

▲▼BVLGARI,Tiffany 。（圖／公關照）
▲寶格麗CINEMAGIA系列主石為21.49克拉方形切割尚比亞祖母綠的Emerald City項鍊。

今關穎所戴的珠寶，完全展現品牌蒐羅「四大寶石」與彩色寶石的堅強實力，一套是總值約2億5300萬元的祖母綠鑽石珠寶，當中包括13.59克拉無油哥倫比亞祖母綠戒指，以及融入建築概念、鑲21.49克拉方形切割尚比亞祖母綠的Emerald City項鍊；全場最高價則是鑲嵌10克拉莫三比克紅寶石的Forever Rubies紅寶石鑽石項鍊，造型猶如華麗領片，價值高達3億6000萬元。

▲▼BVLGARI,Tiffany 。（圖／公關照）
▲寶格麗CINEMAGIA系列A Princess in Rome項鍊，主石是10.01克拉水滴形切割鑽石。

▲▼BVLGARI,Tiffany 。（圖／公關照）
▲寶格麗鑲嵌玉髓、紫水晶圓珠、粉紅碧璽圓珠與鑽石的彩寶項鍊。

▲▼BVLGARI,Tiffany 。（圖／公關照）
▲寶格麗SERPENTI MISTERIOSI PALLINI雙圈鑲鑽腕錶，17,768,000元。

甫於台灣舉辦珠寶展的Tiffany & Co.，則主打傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger的復刻作品，以設計感取勝；品牌同時端出不少頂級美鑽，包括最能展現品牌經典的10克拉Tiffany Setting六爪鑽戒，以及鉑金鑲嵌總重逾49克拉鑽石項鍊。

▲▼BVLGARI,Tiffany 。（圖／公關照）
▲Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌總重逾49克拉鑽石項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼BVLGARI,Tiffany 。（圖／公關照）
▲Tiffany Schlumberger鉑金與18K金鑲嵌總重逾41.3克拉鑽石手環。

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關鍵字：

關穎, BVLGARI, 寶格麗, Tiffany

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