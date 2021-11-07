「Hello Kitty皺褶包」可愛知性　珍奶杯、DIY相機超過100件萌物等你收

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自store.world.co.jp

三麗鷗經典角色Hello Kitty深受大家喜愛，這次他們與台灣購物網站Pinkoi合作，推出帶有療癒大人感的限定聯名，他們攜手其他品牌，一起設計出日常用品、科技配件、風格包袋等，超過100件可愛卻又不過於稚氣的商品，讓你和Hello Kitty一起打造生活中的藝術風景。

【Pinkoi × Hello Kitty限定聯名 Lomography DIY 相機】

Pinkoi與香港設計公司PRO-INZIGHT合作，帶來了限定自製商品。首波登場的是Hello Kitty聯名Lomography相機，可以自行組裝、黏貼超級可愛的Kitty造型貼紙，讓你感受更多趣味。

【餐廚系列】

1.陸寶 Hello Kitty旅行茶器

Pinkoi x Hello Kitty聯名系列有多款環保餐廚用品，其中這款旅行茶器包含一壺兩杯，還有方便攜帶的旅行包和茶巾，可以全部組裝在一起帶出門，讓你在外也能擁有幸福的品茗時光。

2.FLOAT Hello Kitty 漂浮珍奶杯套組

漂浮珍奶杯套組用Hello Kitty標誌性的蝴蝶結當封口塞，配上結合Kitty和珍珠奶茶插畫的提袋有夠Q，有午夜藍和晴空藍兩色。

3.好日子 Hello Kitty 烤餅乾食物袋

這款提袋耐熱防水，各種食物都可以裝進來，還可以依內容物改變尺寸，不用時收成口袋大小，就能隨身攜帶，袋子印了Kitty做餅乾的印花圖案萌度破表。

【科技配件】

1.Departure Hello Kitty D-Strap飛機師客製化手機帶

手機裝上可愛配件會讓心情變好，這款客製化手機帶可以挑選自己喜歡的文字，搭配Kitty坐飛機的圖案，讓你彷彿跟著Kitty一起去旅行。

2.FingersWork Hello Kitty淡奶茶色 MacBook 防塵鍵盤膜

電腦鍵盤上出現Kitty的蝴蝶結、蘋果可以一掃上班的憂愁，配上柔和的淡奶茶色，讓鍵盤更添質感，也具有防塵效果。

3.瀏海樹 Hello Kitty 電腦包

這款電腦材質蓬鬆柔軟，配上Kitty刺繡圖案巨可愛，裡面的保護墊、厚度讓它具有優秀防護力，可以好好保護你的筆電。

【風格包袋】

1.Errorism Hello Kitty刺繡前後雙色皺摺兩用購物袋

購物袋的皺摺設計充滿都會知性風，一面是粉紅、一面是淺藍，配上半顆Kitty大頭圖案簡約可愛，揹起來百搭又不顯幼稚。

2.一帆布包 Hello Kitty多口袋帆布絲巾托特包

Hello Kitty多口袋帆布絲巾托特包帶有成熟浪漫風格，包包本身簡單好看，繫上花花領巾充滿繽紛感，領巾也可拆下來綁在頭髮、手等不同地方。

3.pupupu Hello Kitty蓬鬆束口包

冬天特別喜歡毛毛商品，這款束口包蓬鬆好摸，配上蝴蝶結圖案完全融化少女心，溫柔奶茶色、成熟深藍各有不同的美。

【質感選物】

1.HMM® Hello Kitty鉛錘筆套組

Hello Kitty鉛錘筆套組包含一支筆和一個皮套，方便隨身攜帶，搭上極簡黑、低調原木色特別有質感。

2.Mimura Kanagata Hello Kitty木質擴香

這款木質擴香做成Hello Kitty造型，擺在房間是個可愛擺飾，只要滴上精油就會散發療癒香味，聞了可以放鬆身心。

另外，日本服飾品牌grove則與《PEANUTS》漫畫聯名，推出一系列「史努比包款」。呆萌的史努比融入印花包裡低調可愛，就算有卡通人物一樣可以走成熟知性風，焦糖、奶茶色調也很適合秋冬。

除了印花包系列，還有推出托特包和毛毛帆布包，托特包是素面的，配上簡單插畫非常百搭，毛毛帆布包底部加了柔軟絨毛，摸起來超級療癒。

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