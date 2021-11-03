關曉彤「最慘同框」古力娜扎！她S曲線纖腰齊發　網：瞬間被比下

▲關曉彤。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸24歲女星關曉彤以童星出身，2017年與人氣偶像鹿晗認愛，一直以來都是矚目焦點，昨（2日）她與女星古力娜扎罕見同框，生圖曝光卻引發網友討論，原來是古力娜扎以一身性感深V洋裝大秀好身材，網友認為關曉彤在一旁直接被比下，「造型師根本選錯衣服」、「證明可愛在性感面前不值得一提」。

▲關曉彤換上鏤空印花連身裙 。（圖／翻攝自微博）

關曉彤擁有173cm高挑比例，以「腿精」名號擄獲大批粉絲，昨日她站台 Valentino於大陸三亞的美妝店，換上一套鏤空印花連身裙，在胸前佈滿立體花朵，若隱若現露出美胸，並以修長美腿加持，試圖打造女星氣場。

▲古力娜扎罕見破尺度造型。（圖／翻攝自微博）

不過同場還有新疆女神古力娜扎，她以一頭披肩長直髮彰顯優越氣質，罕見大開尺度選擇了品牌黑色收腰裙，加以深V剪裁與腰間鏤空細節，將絕美肩頸線條與腰身齊發，上緊下寬的服裝比例幾近完美，順勢搶走全場風采，甚至讓關曉彤在旁也稍顯失色。

隨後兩人同框生圖也曝光，有不少網友認為，「與古力娜扎同框需要勇氣」、「是女明星應該都會躲著娜扎」，也有粉絲進而表示，「關曉彤一直以來衣Q忽高忽低」、「是造型師要負責」。

▲關曉彤、古力娜扎同框。（圖／翻攝自微博）

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