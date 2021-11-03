曾之喬搶穿「翹臀金聯名」中空緊身裝辣翻！　驚見莫莉神撞臉贏了





▲FENDI與金卡戴珊（Kim Kardashian）合作推出聯名系列。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／台北報導

FENDI日前宣佈與金卡戴珊（Kim Kardashian）合作推出聯名系列，尚未開賣就已經有許多名人搶穿一波，包括女星曾之喬、蔡詩芸、莫莉等人演繹，各自散發霸氣性感，曾之喬以中空緊身裙裝展現纖腰，蔡詩芸則以Logo運動外衣打造搶眼美感，不過最狂還屬莫莉直接「變臉」金卡戴珊上身，吸睛指數超高。

▲曾之喬、蔡詩芸。（圖／品牌提供）

「FENDI x SKIMS」 限時聯名系列靈感來自Karl Lagerfeld 在1979年首次提出的 FENDI 系列設計草圖典藏資料，並將SKIMS緊身美學徹底發揮。曾之喬搶先以米白色的中空套裝展現纖細體態，深U背心搭配包臀裙裝勾勒出性感曲線，衣著上方還有淺印Logo貫穿整體增添辨識度。蔡詩芸則是換上風格截然不同的運動裝，微開拉錬彰顯率性氣質，並搭配滿版印花設計。

▲KOL莫莉（圖一）致敬金卡戴珊（Kim Kardashian）。（圖／品牌提供）

為致敬金卡戴珊（Kim Kardashian），KOL莫莉甚至變裝成長髮模樣，深邃的歐美妝容加持呈現本次聯名系列，同時換上貼膚緊身背心與FENDI First包款、高跟鞋進行搭配，與金卡戴珊為「FENDI x SKIMS」拍攝的形象照有驚人相似，讓網友直呼：「認真看錯」、「台灣翹臀金」、「是金卡戴珊本人也會認錯的程度」，該系列將於11月9日開賣。

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