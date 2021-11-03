fb ig video ETtoday search mobile

曾之喬搶穿「翹臀金聯名」中空緊身裝辣翻！　驚見莫莉神撞臉贏了

>

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI與金卡戴珊（Kim Kardashian）合作推出聯名系列。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI日前宣佈與金卡戴珊（Kim Kardashian）合作推出聯名系列，尚未開賣就已經有許多名人搶穿一波，包括女星曾之喬、蔡詩芸、莫莉等人演繹，各自散發霸氣性感，曾之喬以中空緊身裙裝展現纖腰，蔡詩芸則以Logo運動外衣打造搶眼美感，不過最狂還屬莫莉直接「變臉」金卡戴珊上身，吸睛指數超高。

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲曾之喬、蔡詩芸。（圖／品牌提供）

「FENDI x SKIMS」 限時聯名系列靈感來自Karl Lagerfeld 在1979年首次提出的 FENDI 系列設計草圖典藏資料，並將SKIMS緊身美學徹底發揮。曾之喬搶先以米白色的中空套裝展現纖細體態，深U背心搭配包臀裙裝勾勒出性感曲線，衣著上方還有淺印Logo貫穿整體增添辨識度。蔡詩芸則是換上風格截然不同的運動裝，微開拉錬彰顯率性氣質，並搭配滿版印花設計。

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲KOL莫莉（圖一）致敬金卡戴珊（Kim Kardashian）。（圖／品牌提供）

為致敬金卡戴珊（Kim Kardashian），KOL莫莉甚至變裝成長髮模樣，深邃的歐美妝容加持呈現本次聯名系列，同時換上貼膚緊身背心與FENDI First包款、高跟鞋進行搭配，與金卡戴珊為「FENDI x SKIMS」拍攝的形象照有驚人相似，讓網友直呼：「認真看錯」、「台灣翹臀金」、「是金卡戴珊本人也會認錯的程度」，該系列將於11月9日開賣。

►柯佳嬿全身撞衫孫藝真！女神氣場「獲官方認證」網：國際級比美

►Jisoo「扮成Lisa」超濃妝認不出！本尊在一旁網驚：撞臉等級

關鍵字：

FENDI, 金卡戴珊, Kim Kardashian, SKIMS, 莫莉, 曾之喬

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

11月感情運最好、有望閃婚的3星座！雙魚愛情事業兩得意，好運不斷

11月感情運最好、有望閃婚的3星座！雙魚愛情事業兩得意，好運不斷

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選

專家傳授「每日喝茶時間表」，早起一杯紅茶頭腦超清晰

專家傳授「每日喝茶時間表」，早起一杯紅茶頭腦超清晰

「最會敗家」星座Top 3 ！　第一名根本燒錢，腦波弱專買廢物 「男生覺得醜」的女生穿搭Top 5 ！貝雷帽是胖虎妹妹、第一名超美竟上榜 曾之喬美出新高度！自曝保養沒新招，睡前瘋「泡腳」 投對胎！日網公布4組「生日尾數」　天生最善良、最適合當伴侶 G-SHOCK聯名「日本國民包」造復古錶　特製錶盒更誘人 吠陀占星11月運勢「水瓶、牡羊」財運旺　摩羯不要草率做決定 開啟卡地亞紅盒展現幸福魔法　美鑽戒見證感動時刻　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面