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潤娥、太妍披白紗簡直美成精靈！　俞利竟意外「撞臉」徐玄

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記者王則絲／台北報導

由太妍、潤娥、俞利、孝淵、Sunny組成的少女時代分隊「少女時代Oh！GG」，於近日推出了2022年Season’s Greetings官方月曆，五個人的獨拍美照目前已陸續釋出，潤娥、太妍紛紛穿上蕾絲白紗，當起復古淑女，簡直美成精靈！其中俞利卻因為妝容、角度關係被網友指出「撞臉」徐玄。

▲少女時代2022年曆。（圖／翻攝自IG）

▲「少女時代Oh！GG」推出2022年曆，潤娥。（圖／翻攝自IG）

少女時代成軍逾十年，後來成員Tiffany、秀英與徐玄皆沒再與SM續約，但是留下的五位成員太妍、潤娥、俞利、孝淵與Sunny依然有組成分隊「少女時代Oh！GG」，雖然幾乎沒有合體的公開行程了，但每個人都在各自的領域持續發展，2022年的官方月曆釋出，五人難得合體出鏡，紛紛穿上蕾絲洋裝、戴上小禮帽，化身復古淑女美出新高度！

▲少女時代2022年曆。（圖／翻攝自IG）

▲太妍。（圖／翻攝自IG）

潤娥身穿純白蕾絲領洋裝，些微的透視效果散發女人味氣息，宛如披上白紗一般仙氣飄散，只見她挽起一頭秀髮並戴上黑色禮帽，彷彿就像是從中古歐洲穿越而來的復古淑女；太妍也穿著純白的蕾絲襯衫，上頭點綴粉嫩花朵，與她的粉金髮色互相呼應，更襯得肌膚雪白，就像是精靈一樣清新動人。

▲少女時代2022年曆。（圖／翻攝自IG）

▲俞利被網友指出與徐玄撞臉。（圖／翻攝自IG）

俞利則是以淡藍色的蕾絲透紗裙造型出鏡，戴上蕾絲手套與禮帽，頗有復古貴族的既視感，不過這組畫報中，俞利的妝容與拍攝角度讓不少人認為與徐玄「撞臉」了，從側面來看的確頗為相像，令網友傻傻分不清：「以為徐玄要回歸！」

▲少女時代2022年曆。（圖／翻攝自IG）

▲孝淵。（圖／翻攝自IG）

▲少女時代2022年曆。（圖／翻攝自IG）

▲Sunny。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

少女時代, 少時, 潤娥, 太妍, 俞利, 徐玄, 月曆, 年曆

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