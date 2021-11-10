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最受男生歡迎的「瀏海TOP 5」！剪齊可愛度大增、旁分令人心動

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文／美人圈

想改變形象，「剪瀏海」一定是CP值最高的選擇，只要剪對劉海就能換顆頭，心情也能隨之改變。日本網站《マイナビウーマン》就曾調查最受男生歡迎的瀏海造型TOP5，快來看看你喜歡的瀏海造型有沒有上榜吧～

最受男生歡迎瀏海TOP5：眉上瀏海 得票率8.5%

多數男性認為眉上瀏海看起來活潑又可愛，給人年輕、充滿朝氣的氣息！也能讓五官看起來更立體、輪廓線條更明顯，但這種瀏海相對於其他類型來說較難駕馭，尤其是在眉毛的部分，如果眉毛不對稱或沒有畫眉毛的習慣，就比較不建議嘗試眉上瀏海呦~

最受男生歡迎瀏海TOP4：中分瀏海 得票率15%

中分瀏海非常能夠修飾臉型，對男性來說這種造型有獨特的氣質卻又不會太過稚嫩，但與眉上瀏海一樣都會明顯地露出眉毛，所以要嘗試中分瀏海的女孩，剪頭髮前可要先想清楚。此外，如果再搭配電棒將瀏海捲出弧度的話，質感會立刻升級，變成人見人愛的仙女也不成問題啦！

最受男生歡迎瀏海TOP3：齊瀏海 得票率16%

第三名就是妹妹頭「齊瀏海」啦！剛好蓋住眉毛或是眉毛以下長度的瀏海，比眉上瀏海多了沉穩、乖巧的氣息，除了能走可愛路線外還能帶點女人味！不過相較於眉上瀏海與空氣瀏海，「齊瀏海」視覺上看起來相對厚重、也容易遮蓋雙眼，建議可搭配較淺的髮色，或是吹出一個彎度，讓整體髮型更加活潑輕盈~

最受男生歡迎瀏海TOP2：露額頭 得票率17%

露額頭的造型並非人人能駕馭，重點在於臉型及頭型適不適合，要不然可是會讓臉瞬間視覺大一倍！有約莫17%的男性認為露額頭的髮型給人一種清爽俐落的感覺，尤其是將頭髮全部紮起、或是幾撮垂落的髮絲，露出漂亮的額頭及頸部曲線，更是會令男生覺得非常性感，讓人超級心動哪！

最受男生歡迎瀏海TOP1：旁分瀏海 得票率42.8%

得票率高達42.8%的旁分瀏海，成為男性心目中的冠軍。許多男生們認為瀏海就是要「乾淨又優雅」，大旁分的瀏海還能夠完美修飾臉型，無論是長髮或短髮都能輕鬆駕馭旁分造型，也是它大勝其他瀏海的關鍵！而旁分的重點就是維持「1:9」分線，還有男生認為「旁分右邊會給人可愛柔和感；旁分左邊則是性感成熟的風格」，就看女孩們想要嘗試哪種造型啦~

▲受歡迎女生瀏海。（圖／美人圈）

▲受歡迎女生瀏海。（圖／美人圈）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

瀏海, 髮型, 排行

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