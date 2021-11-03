星巴克玻璃杯變聖誕樹好夢幻！另一款針織花紋戴紅帽子更Q

編輯／Emily 圖／翻攝自小紅書@Jane、@欣姑娘兒、@小怡子YOYO、shopdisney.disney.co.jp

萬聖節剛過，星巴克的「聖誕系列」就登場了！這次大陸星巴克的聖誕節新品中，有兩款絕美杯子洗版小紅書，一款是「聖誕樹玻璃杯」，蓋子加杯子輪廓就是顆聖誕樹，透明漸變成深綠的色澤超級夢幻，還有一款「聖誕毛衣玻璃杯」，蓋子是紅色聖誕帽，透明杯身印有細緻的針織花紋。

大陸星巴克推出的「聖誕樹玻璃杯」顏值爆表，杯子加蓋子合起來是聖誕樹造型，頂端還有顆小星星，上半部是透明的，到底部慢慢漸變成綠色，拿起來在光線下轉一轉，杯身會有七彩炫光，色澤豐富又繽紛。

平常沒裝飲料，擺著就是個唯美裝飾，還有網友在裡面放入燈泡，讓它變身療癒小夜燈。

另一款「聖誕毛衣玻璃杯」也很漂亮，蓋子是陶瓷材質，形狀做成聖誕老公公戴的紅帽子，杯身是透明玻璃製成，上面的紋路很像毛衣的編織花紋，充滿濃濃的冬日氣息。雖然兩款杯子都是聖誕主題，但因為材質的關係，不適合裝太熱的飲品，要小心使用才不會弄破。

另外，日本迪士尼商店也以「米奇與朋友們」為主題，推出一系列聖誕新品。其中有一組「聖誕對杯」復古可愛，選用紅、白兩色，打造濃濃節日氛圍，一個是米奇圖案、另一個是米妮，翻過來則變成唐老鴨和高飛，還加了聖誕樹、薑餅人糖、果等元素點綴，很適合拿來當聖誕禮物。

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