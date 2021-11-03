fb ig video ETtoday search mobile

星巴克玻璃杯變聖誕樹好夢幻！另一款針織花紋戴紅帽子更Q

>

編輯／Emily　圖／翻攝自小紅書@Jane、@欣姑娘兒、@小怡子YOYO、shopdisney.disney.co.jp

萬聖節剛過，星巴克的「聖誕系列」就登場了！這次大陸星巴克的聖誕節新品中，有兩款絕美杯子洗版小紅書，一款是「聖誕樹玻璃杯」，蓋子加杯子輪廓就是顆聖誕樹，透明漸變成深綠的色澤超級夢幻，還有一款「聖誕毛衣玻璃杯」，蓋子是紅色聖誕帽，透明杯身印有細緻的針織花紋。

▲星巴克聖誕樹玻璃杯。（圖／翻攝自小紅書@jane）

大陸星巴克推出的「聖誕樹玻璃杯」顏值爆表，杯子加蓋子合起來是聖誕樹造型，頂端還有顆小星星，上半部是透明的，到底部慢慢漸變成綠色，拿起來在光線下轉一轉，杯身會有七彩炫光，色澤豐富又繽紛。

▲星巴克聖誕樹玻璃杯。（圖／翻攝自小紅書@jane）

▲星巴克聖誕樹玻璃杯。（圖／翻攝自小紅書@jane）

平常沒裝飲料，擺著就是個唯美裝飾，還有網友在裡面放入燈泡，讓它變身療癒小夜燈。

▲星巴克聖誕樹玻璃杯。（圖／翻攝自小紅書@jane）

另一款「聖誕毛衣玻璃杯」也很漂亮，蓋子是陶瓷材質，形狀做成聖誕老公公戴的紅帽子，杯身是透明玻璃製成，上面的紋路很像毛衣的編織花紋，充滿濃濃的冬日氣息。雖然兩款杯子都是聖誕主題，但因為材質的關係，不適合裝太熱的飲品，要小心使用才不會弄破。

▲星巴克聖誕樹玻璃杯。（圖／翻攝自小紅書@jane）

▲星巴克聖誕樹玻璃杯。（圖／翻攝自小紅書@jane）

另外，日本迪士尼商店也以「米奇與朋友們」為主題，推出一系列聖誕新品。其中有一組「聖誕對杯」復古可愛，選用紅、白兩色，打造濃濃節日氛圍，一個是米奇圖案、另一個是米妮，翻過來則變成唐老鴨和高飛，還加了聖誕樹、薑餅人糖、果等元素點綴，很適合拿來當聖誕禮物。

▲星巴克聖誕樹玻璃杯。（圖／翻攝自小紅書@jane）

▲星巴克聖誕樹玻璃杯。（圖／翻攝自小紅書@jane）

►星巴克耶誕系列全曝光！　「熊熊扮裝吊飾」簡直萌翻11／3開賣

►「透明粉紅地球儀」仙氣爆棚！裝入一個小物秒變療癒夜燈

關鍵字：

星巴克, 聖誕節, 聖誕樹, 玻璃杯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選

11月感情運最好、有望閃婚的3星座！雙魚愛情事業兩得意，好運不斷

11月感情運最好、有望閃婚的3星座！雙魚愛情事業兩得意，好運不斷

專家傳授「每日喝茶時間表」，早起一杯紅茶頭腦超清晰

專家傳授「每日喝茶時間表」，早起一杯紅茶頭腦超清晰

「最會敗家」星座Top 3 ！　第一名根本燒錢，腦波弱專買廢物 溫妮曬新鞋粉絲全被「美腿香死了」　小隻女孩跟著這樣穿比例超好 「男生覺得醜」的女生穿搭Top 5 ！貝雷帽是胖虎妹妹、第一名超美竟上榜 G-SHOCK聯名「日本國民包」造復古錶　特製錶盒更誘人 曾之喬美出新高度！自曝保養沒新招，睡前瘋「泡腳」 關曉彤「最慘同框」古力娜扎！她S曲線纖腰齊發　網：瞬間被比下 投對胎！日網公布4組「生日尾數」　天生最善良、最適合當伴侶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面