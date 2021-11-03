郭婞淳金色亮片裝撞衫「水行俠」　僅穿黑色胸衣大秀「冰塊腹肌」

記者王則絲／台北報導

「舉重女神」郭婞淳自從在東京奧運奪下金牌風光回國後，不只持續訓練，還接下了滿檔的拍攝工作，近日她再度擔任雜誌11月號封面人物，拍攝了一組驚艷的時尚大片，封面上郭婞淳身穿一襲金色亮片裝，被網友指出撞衫「水行俠」，下一秒上身僅穿黑色胸衣出鏡，罕見秀出傲人「冰塊腹肌」，讓粉絲全暴動：「根本力與美的象徵！」

▲郭婞淳登上《VOGUE》11月號封面。（圖／VOGUE雜誌提供）



郭婞淳在東奧拿下金牌後並沒有鬆懈，回國依舊馬不停蹄的訓練，並在稍早的全運會上再度獲得64公斤級金牌，更以驚人成績破了大會紀錄。訓練的同時，郭婞淳也兼顧拍攝工作，九月時才連續登上《ELLE》、《GQ》雜誌，近日又成為《VOGUE》封面人物，完全是台灣新一代的時尚圈寵兒。

▲網友指出郭婞淳的金色亮片裝與水行俠的造型有異曲同工之妙。（圖／翻攝自劇照）



本次封面上郭婞淳穿著一身金色亮片裝，緊緊包覆著她結實的手臂，讓健美線條顯而易見，就有網友打趣表示：「金色水行俠。」一經對比的確與水行俠的金色魚鱗戰衣有幾分相像，且郭婞淳在粉絲們眼中，也正是令人尊敬的強大女超人。

下一秒，郭婞淳罕見換上清涼裝扮，上身僅穿著黑色胸衣出鏡，大方秀出了傲人的冰塊腹肌，讓粉絲們瞬間情緒沸騰：「太帥了」、「好美的腹肌」、「根本力與美的象徵！」

▲郭婞淳穿著純白飄逸洋裝徜徉在沙丘中。（圖／VOGUE雜誌提供）



另外還有一套造型，郭婞淳穿上仙氣飄飄的白色背心洋裝、光著腳，徜徉在觀音草漯沙丘。郭婞淳在多次的時尚畫報拍攝當中，都展現了自信與從容，不受限於運動員的體態，更不受限於對女性的刻板印象，示範了最強大的力與美。

►潤娥、太妍披白紗簡直美成精靈！ 俞利竟意外「撞臉」徐玄

►英首相夫人背「王文洋女兒設計的包」！搭紅西裝高衣Ｑ媲美凱特王子妃