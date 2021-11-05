超級玻璃心星座Top 4！第一名超敏感，和他開玩笑也當真

▲動不動就很受傷的玻璃心性格很吃虧。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯／Lily

每個人都會有脆弱的一面，有人把吃苦當作吃補，反而會激起他強大的鬥志，有的人則是當壓力來襲，整個人變得不堪一擊，整個人超級玻璃心，盤點12星座中最玻璃心的Top4，雙魚入榜不意外，大喇喇牡羊居然也在其中。

#第4名 牡羊座

牡羊看似大喇喇，私底下的他們其實很愛面子，尤其是重視別人的想法，所以當他們發現不被別人重視，他心裏會非常受傷，雖然表面會裝作無所謂，但是思緒卻整個被打亂，但為了裝沒事，還得強裝鎮定不讓別人發現他的異樣。

#第3名 金牛座

金牛個性常常死腦筋，總希望別人照著他的規則來，一旦被否定，他們內心就會很難接受，甚至很抗拒，有時候受傷到甚至會影響其他日常生活的進行，有時候金牛會脆弱到讓人跌破眼鏡。

#第2名 水瓶座

外星人水瓶喜歡居於主導地位，可以對別人冷淡，但若是發現別人對自己愛理不理，心裡就會很難接受，或許只是一件小事就能擊垮他，也因為很怕以後會遇到一樣情況，所以以後寧可獨處，不想再熱臉貼冷屁股。

#第1名 雙魚座

雙魚是典型的一碰心就碎的類型，隨口和他開開玩笑就會碰觸到他敏感神經，他會仔細回溯的你的一字一句，整顆心糾結在那裏，常因為無聊小事過分在意，談感情方面也很執著，受傷後就習慣逃避。

