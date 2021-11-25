百貨周慶「家電」業績暴漲20%！高檔20萬元按摩椅比1千元口紅更會賣

▲新光三越百貨周年慶首日，疫情稍稍緩解適逢五倍券領券前一天，開門後仍湧入大量欲前往消費的民眾。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣消費者經歷了2個多月疫情三級管制，正巧在疫情較為鬆綁後迎來百貨周年慶檔期，今年有五倍券刺激消費情況下，連鎖百貨通路反應在首波周年慶期間，客單價有顯著的成長，高單價的家電成為黑馬，近20萬元的按摩椅2小時成交20張訂單、洗碗機賣出1千台，紀錄輝煌，買氣力道甚至比單價千元的口紅還強，其成長助力不乏是消費者多了五倍券的5,000元預算，還有防疫三級期間須在家中抑制「療癒型消費」所回彈的購物慾望。





比起去年的三倍券，無需先拿出錢來交換的五倍券，民眾領取的意圖與動力更勝去年，根據 Google Trends公布的資料顯示，五倍券相關的搜尋量在可登記領取的前一天，為去年三倍券的3.4倍。 而Google Surveys的調查研究指出，五倍券約能刺激全台2700億元以上的消費規模，也比三倍券要大上許多。

民眾等實體回饋，反應報復性消費心態

而今年五倍券因可在線上電商使用，通路「搶券」的競爭程度也增加，但根據Google Surveys的統計數字來看，實體通路推出的加碼活動，是最能吸引民眾參與並增加消費的因素，其比率突破70%，其次才是網路商店與電商的加碼活動，比率為65.3%，可反映出民眾對於手上的五倍券，「想買的」的消費心態，比「該買的」要更有動力。





在Google所公布的《搶攻振興商機：五倍券消費者行為洞察與預測》一文中，也引述 Euromonitor 針對台灣消費者支出的預測，指出雖然Q2受本土疫情影響使得消費稍微保守，卻因目前疫情受到有效控制，Q3已開始逐漸反彈，並將在Q4時回到強勢的水準，其預測數甚至比2019年平均的100數值還要再高出一點，意思是Q4民眾在消費情況上會高於疫情前的支出。

通路百貨：五倍券效益高逾三倍券2倍

今年新光三越為配合五倍券發放時機，將首波百貨週年慶6店開打時間延後一週，新光三越營業本部長曹美虹表示，百貨週年慶準備完成的時間應在開打前一個月，今年因要配合政府五倍券宣布日期，將周年慶前製作業壓縮成2周。事實上也有效應回報，新光三越表示，首波前4天全台回收1.5億元的五倍券，較去年的三倍券金額多了2倍。台中大遠百周慶業績，相較去年同期成長5%，業者也表示，紙本振興券對周年慶有所助益，使用占比從10%~30%不等。

居家防疫升溫居家家電買氣，成長破20%

百貨周年慶客單價也較以往亮眼，除了熱賣的化妝品、精品拉抬之外，今年家電出現大幅成長的態勢，懶人家電包括洗碗機、烘衣機等大熱賣，還有按摩椅也出現歷年最佳的賣況，通路業者分析，因三級緊戒居家防疫的經驗，與疫情後的警戒心態，讓民眾預期在家中待的時間會大幅增加，所以升級家中硬體成為新的購物選項，主要朝「實用」與「紓壓」兩大採購方向下手。

新光三越表示，今年家電成長爆發可從銷售狀況來觀察，信義新天地周年慶開打首日，單價近20萬元的OSIM按摩椅，開店2小時就有20位消費者下單；伊萊克斯、BOSCH與Miele等要價3至7萬元的洗碗機，半小時就銷出50台，都是近年從未出現的銷售數字。

SOGO也表示，今年周慶光忠孝、復興兩館首二日，洗碗機就賣出1千台，在百貨專櫃主打的都是品牌最新、最高等級的產品，消費者今年針對家電，購買興趣明顯提升，其他包括懶人家電如掃地機器人、洗脫烘洗衣機都熱銷，成長幅度也破歷年周慶紀錄。

另環球購物中心也統計，今年家電採購出現兩大趨勢，第一為採購時間提前，因應後疫情時代宅經濟極大化，家電銷量提早發酵，民眾在購買時考慮時間也縮短；第二其趨勢不僅針對高單價家電，平價家電因振興券銷量也成長，整體3C家電較去年同期成長超過2成。

家電業者：高端產品越來越受青睞

因應如此的趨勢，也影響家電業者針對台灣市場的佈局，南韓家電品牌LG表示，去年開始出現的疫情年，讓強調可殺菌的電子衣櫥、洗乾衣機在台熱賣，也間接觀察到台灣消費者偏好實用、解決通點的產品，對於價格的接受度也會較高，今年在周年慶前推出的二合一美型洗脫烘衣機，要價破10萬元，也拚出2個月破500台的銷量，在新光三越通路的業績成長40%，客單也成長30%。

LG分析，客單成長也包括大單變多，因應IoT（物聯網）的發展，各項家電操作都能透過網路串聯，變成消費者愈來愈傾向購買單一品牌的商品，滿額禮門檻已從15萬元，近年增加到30萬元，2021年達到門檻獲得贈品回饋的數量，仍超過800筆，加上消費者選物觀念的改變，願意花更多錢購買更高價好用的產品，成為客單追高的2大主力因素，故日後也會拉高頂級系列的商品比重，明年自家洗碗機也將登台。

而在台高端電視市佔第一的三星電子也表示，去年開始的疫情年加上奧運帶動電視產品銷售，5月中起三級防疫之後，近期周年慶與折扣檔期，也在單一通路上觀察到銷售較三級前成長1.4倍的現象，其復合性原因包括消費者對於居家娛樂的需求提高之外，串流平台因全球疫情，大為發展的情況也為電視銷量錦上添花。