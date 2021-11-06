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「青色握壽司」撒上金箔好夢幻！神秘物質讓網讚嘆：願意嘗試

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@Touki8910

藍色的食物很容易讓人反胃、食慾消退，產生不適感，但最近有一位日本網友自創了一款「青色握壽司」，以夢幻仙氣的外觀吸引目光，讓人好想嘗試看看。他在白飯上鋪了一層晶瑩剔透的藍色物質，還撒上閃閃金箔點綴，看起來根本是美人魚的專屬食物。

▲藍色壽司。（圖／翻攝自twitter@Touki8910）

日本網友Yukishiro（twitter@Touki8910）因為聽到朋友想吃藍色壽司，就大膽的將紅鯛魚、魷魚等食材，用色素和調味料調製的醬汁染成藍色，但這一次的嘗試看起來賣相不佳，也被人抨擊：「太噁心」、「生魚片變這樣不敢吃。」

▲藍色壽司。（圖／翻攝自twitter@Touki8910）

為了雪恥，他再次開發出新版的「青色握壽司」，白飯上面的藍色果凍物質類似羊羹，是以白色高湯為底，加入色素烹煮而成，裡面放了甜點常用的銀珠糖裝飾，再擺上金箔增添夢幻感。高顏值讓人分不清是甜點還是壽司，很多網友看了忍不住讚嘆：「好漂亮」、「色澤太美」、「為了它我願意嘗試。」

▲藍色壽司。（圖／翻攝自twitter@Touki8910）

除了做成壽司，日本也有一些餐廳曾推出藍色湯頭的拉麵、藍色咖哩飯之類的搞怪料理。

IG上也有網友喜歡把各種食物染成藍色，像「藍色關東煮」根本就是暗黑料理，蛋、蘿蔔、章魚腳變成深藍有夠恐怖。「藍色鮭魚卵」也超級詭異，雖然色澤會讓人想到海裡的珍珠，但真要放進口中，還是會讓人卻步。

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關鍵字：

日本, 藍色, 青色, 壽司, 生魚片

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