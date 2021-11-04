fb ig video ETtoday search mobile

看似乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名藏最深，惹他沒好下場

>

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲表面乖乖牌其實脾氣超硬星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯 ／Ann

常常遇到有些人表面上看來毫無殺傷力，以為是「乖乖牌」一枚，不過深入了解後才發現，原來他們內心超有主見又叛逆，從星座角度來分析，以下揭曉「表面乖乖牌，其實脾氣超硬」星座Top 3 ！

Top 3 處女座

處女座表現上感覺不太有殺傷力，總是一聲不吭好像沒什麼主見，其實他們早就在內心上演一場大戲，根本是表面不說其實超有意見，如果有人踩到了處女座的地雷，那麼乖巧可愛的他們會瞬間變臉，來捍衛自己的主權，而且處女堅持的事情基本上沒人能夠改變，跟外表有超大反差。

Top 2 天蠍座

天蠍座很擅長偽裝自己，也就是在還不熟悉的情況下，天蠍不會把真實的個性顯露出來，外表會維持隨和溫柔的態度，但是一熟悉就會發現，原來天蠍脾氣很硬，尤其是天蠍非常不喜歡聽到別人指導他們做事，越是勉強越要反著來，天生的叛逆個性誰也動不了。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 獅子座

獅子座外表看起來是很好相處的，但內心完全不是這麼一回事，他們天生有領導人格，不太會為了他人而改變自己的想法，因此也圍繞自我為中心，完全秉持著做自己為主軸。至於表面上良好的態度，也只是為了維持交友的親切感，很可能表面上答應你，內心卻想著一些完全相反的事情，惹到獅子座基本上沒好下場。

►「最會敗家」星座Top 3 ！　第一名根本燒錢，腦波弱專買廢物

►最不懂浪漫「鋼鐵直男」3星座！　第一名冷場王憑實力單身

►3星座「戀愛眼光準」從沒失誤！　第一名穩嫁潛力股最會看人

關鍵字：

運勢, 星座, 獅子座, 處女座, 天蠍座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「小辣椒」穿25年前舊衣根本沒變！「小鬼當家」男星驚喜走GUCCI秀

「小辣椒」穿25年前舊衣根本沒變！「小鬼當家」男星驚喜走GUCCI秀

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選

專家傳授「每日喝茶時間表」，早起一杯紅茶頭腦超清晰

專家傳授「每日喝茶時間表」，早起一杯紅茶頭腦超清晰

營養師曝「補鈣」4大NG食物搭配！最後一種反而會骨質流失 美妝雙11優惠懶人包！Kiehl’s金盞花、淡斑精華買1送5　艾杜紗睫毛底膏48折 「男生覺得醜」的女生穿搭Top 5 ！貝雷帽是胖虎妹妹、第一名超美竟上榜 「最會敗家」星座Top 3 ！　第一名根本燒錢，腦波弱專買廢物 看似乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名藏最深，惹他沒好下場 潤娥、太妍披白紗簡直美成精靈！　俞利竟意外「撞臉」徐玄 吳姍儒工作、婚宴兩頭燒，氣色卻超好！　自曝「速效保養法」竟靠哭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面