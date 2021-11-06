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10雙人氣「增高小白鞋」！BLACKPINK穿的、《魷魚遊戲》御用款必須收

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文／美人圈

2021年都快進入尾聲了，女孩們的鞋櫃裡絕對不能少了一年四季都百搭的「小白鞋」，這次小編精選了6款話題小白鞋，不只擁有高顏值還具備內增高效果，小個子女孩一穿上瞬間顯腿長，以下「2021增高小白鞋」推薦，一起來認識一下吧！

2021增高小白鞋推薦.1：adidas Originals FORUM BOLD (女生鞋款)

球鞋控最愛的FORUM系列強勢回歸，新一季adidas Originals FORUM靈感取自1980年代OG的設計精髓，延續經典復古風格與簡約時尚的設計，保留可調節扣帶與經典X型腳踝束帶設計，款式從低筒、中筒或是厚底通通有，鞋帶與扣帶還可以自由選擇是否保留或拆除，就像是能DIY自己的穿搭一般有趣。

▲增高小白鞋。（圖／美人圈）

▲增高小白鞋。（圖／美人圈）

▲adidas Originals FORUM BOLD 。（圖／adidas Originals）

這回更特別邀請BLACKPINK演繹全系列，編輯首推Rosé御用款式adidas Originals FORUM BOLD，銀灰白配色簡直是走在時髦最前端，加上厚鞋底設計，從外觀到實穿性都可以給到100分，是女孩們今年秋冬不可或缺的寶藏鞋款。

▲增高小白鞋。（圖／美人圈）

▲增高小白鞋。（圖／美人圈）

▲adidas Originals FORUM LOW W(綠)，adidas Originals FORUM BOLD W(全白)。（圖／adidas Originals）

2021增高小白鞋推薦.2：Vans Slip-On 小白鞋

《魷魚遊戲》魅力太驚人！這股熱潮竟然還延燒到球鞋上，劇中參賽者們都一貫地穿上綠色運動衣與「VANS Slip-On」小白鞋，標誌性的穿搭絕對是今年萬聖裝扮首選。

▲增高小白鞋。（圖／美人圈）

▲Vans Slip-On 小白鞋。（圖／IG@leeyoum262、Netflix《魷魚遊戲》劇照）

▲增高小白鞋。（圖／美人圈）

▲Vans Slip-On 小白鞋。（圖／IG@abcmarttw、Vans）

Slip-On懶人鞋作為VANS經典款式，擁有微厚底與方便穿脫的特色，無論是搭配襪子或是直接穿上都十分百搭，因而廣受粉絲喜愛，《魷魚遊戲》播出後銷量更是暴漲至7800％，就連時尚網站Lyst也專門為它做專題呢！

2021增高小白鞋推薦.3：Converse Run Star Hike

Converse Run Star Hike本季推出全白打底新款式，鋸齒形厚底不僅能帶來增高效果，還具有強勁抓地力，就算是寒冷的雨季也能放心穿上出門，全白新造型時髦前衛，比起常見的黑色、香芋紫也較不容易撞款。

2021增高小白鞋推薦.4：Keds DEMI MID TRX 高筒球鞋

說到休閒鞋一定會想到Keds！但不只休閒鞋很厲害，Keds近期更全新推出DEMI TRX厚底鞋型，在腳後跟選用撞色與異材質拼接設計，展現優雅配色質感，鞋側邊橡膠條紋加上鞋底小鋸齒造型增添識別度，更讓女孩們心動的是小心機內增高設計，可以讓腿型更顯瘦，一走在路上回頭率100%！

▲增高小白鞋。（圖／美人圈）

▲增高小白鞋。（圖／美人圈）

▲Keds DEMI TRX有高筒和低筒。（圖／Keds）

2021增高小白鞋推薦.5：ECCO 皮革枕頭鞋 CHUNKY

2021年ECCO大動作發起全新品牌概念ECCO Athletic Leisure Club(簡稱EALC)，結合時尚圈最愛的雲朵元素加上老爹鞋鞋型，在休閒與正式中取得完美平衡，搭配運動套裝也完全不突兀，恰巧與近期夯劇《魷魚遊戲》的運動潮流athflow Style不謀而合，少女粉、優雅白、經典黑三款質感配色，為大家示範北歐風格的運動時尚！

▲增高小白鞋。（圖／美人圈）

▲ECCO 皮革枕頭鞋 CHUNKY。（圖／ECCO）

2021增高小白鞋推薦.6：FILA FUNKY TENNIS 運動鞋

Funky Tennis 1998以可愛吸睛的圓頭鞋型及鞋底加高的設計，在韓國一上市就引爆搶購風潮，這次承襲1998網球經典鞋型，側邊FILA BOX LOGO立體膠印標誌，在保持原有時髦網球元素的同時，帶來俏皮可愛全新風貌。

▲增高小白鞋。（圖／美人圈）

▲FILA FUNKY TENNIS 運動鞋。（圖／FILA）

中底底台還具有拉長腿型視覺效果，材質選用輕量素材，整體輕盈不笨重，是一款內外兼具的高顏值小白鞋，完全可以準備收編到鞋櫃裡啦~

▲增高小白鞋。（圖／美人圈）

▲FILA FUNKY TENNIS 運動鞋。（圖／FILA）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

球鞋, 小白鞋, 增高

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