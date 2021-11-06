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「旺夫運」最強星座女TOP3公開！勤儉金牛才第二、第一名必娶

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編輯／JJ　圖／翻攝自SBS

天下所有男人都想娶到好老婆，不只希望能長長久久、永浴愛河，也希望老婆能成為事業上的助力，起到「旺夫運」的作用，讓一家人能荷包存飽飽，過上優渥生活。以下就一起來看看「旺夫運」最強的星座女TOP3，然而大家所熟知擁有勤儉持家性格的金牛座，竟只有第二名，第一名娶了不會後悔！

▲「旺夫運」星座女。（圖／翻攝自IG）

TOP3：天秤座

天秤座的女生雖然說不上是節省的人，但是他們在花錢上很會做功課，不太會吃虧、花冤枉錢。愛漂亮的天秤座通常擁有高品味，老公可以放心把自己的外貌、服裝交給天秤座老婆打理，也會把自己處理得妥妥當當，讓老公在外很有面子。且一但愛上了，只要是為了老公的事業，天秤座會很願意為對方犧牲奉獻。

▲「旺夫運」星座女。（圖／翻攝自IG）

TOP2：金牛座

以勤儉持家聞名的金牛座，在消費上腦袋非常清楚，只會買需要的東西，絕不會亂花錢，結婚之後物慾會更下降，但是對老公和小孩卻會很大方。且金牛座在管理金錢方面很有一套自己的方法，理財功力一流，不用害怕有天會讓家人們吃土。

▲「旺夫運」星座女。（圖／翻攝自IG）

TOP1：巨蟹座

巨蟹座的女生不僅很勤奮賺錢，天性又很顧家、喜歡待在家中，婚後會將所有心力投注在家庭，在「幫夫」很懂得拿捏分寸，擅長從實質上幫助，包括投資金錢或是生活上的照顧，像媽媽一樣很有母性，讓另一半能放心依靠。

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關鍵字：

星座, 幫夫運, 旺夫運, 巨蟹, 金牛, 天秤, 感情, 男女

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