營養師曝「補鈣」4大NG食物搭配！最後一種反而會骨質流失

▲營養師提醒，有些錯誤的食物搭配會妨礙鈣質吸收。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

現代人飲食習慣改變，不少人雖然吃的多，但營養卻攝取不均，因此也越來越多人關心骨質疏鬆、「補鈣」等相關健康議題。但知名營養師高敏敏就指出，在講求補鈣的同時，有許多人將食物錯誤混搭，這樣不僅無法攝取足夠鈣質，還可能反而導致骨質流失！快來看看以下4大NG食物搭配你中了幾個？

NG 1：草莓/巧克力＋牛奶



因為草酸＋鈣會形成草酸鈣，若是草莓或巧克力搭配牛奶，會使得牛奶的鈣質難以吸收。想要補鈣，建議可單喝牛奶、乳製品或高鈣食物，效果最好，而巧克力跟草莓則以單吃為主。

高敏敏也提醒，草莓一次吃約8～10顆即可，尤其高血糖或容易結石體質要更節制，另外，巧克力純度越高抗氧化力越好。

NG 2：起司＋咖啡



這組搭配同樣也是鈣＋草酸的搭配，會形成草酸鈣，難以吸收牛奶中的鈣質。高敏敏提醒，起司不要與高草酸食物一起食用，且每人每日咖啡因攝取量建議要小於300mg。

NG 3：燕麥＋牛奶



植酸＋鈣，結合後也會減少鈣質的吸收。比較建議的吃法是，平時就要吃乳製品補鈣，並多曬太陽促進鈣質合成；而燕麥可以搭配鈣質較牛奶稍低一些的豆漿，再另外單喝牛奶較佳。

NG 4：豆乾＋汽水



鈣＋磷酸鹽會妨礙鈣質吸收、骨質流失，這也是4種搭配裡最危險的一種。高敏敏提醒，不想缺鈣要少喝碳酸飲料，過量的碳酸飲料還會促使骨質流失；而豆乾可搭配維生素D食物，像是香菇、蛋黃等，幫助身體保留鈣質、促進吸收率。

高敏敏最後也提醒，不要一次吃高劑量的鈣質，以免無法吸收、效益不彰，建議將每日所需1000mg鈣質分散在各餐中，吸收會更好。

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