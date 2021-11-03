fb ig video ETtoday search mobile

用「最強魔杖」做料理夠狂吧！　LE CREUSET哈利波特系列780元起

>

▲居家聯名新品，Harry Potter Ｘ Le Creuset,Pinkoi X Hello Kitty。（圖／各業者提供）

▲Harry Potter Ｘ Le Creuset聯名系列，讓煮菜也有滿滿的魔法氛圍。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

繼可愛到爆炸的哆啦A夢聯名之後，LE CREUSET又推出一款話題聯名，與全球知名的小說與電影哈利波特為靈感的全新系列，滿滿的故事元素包括哈利閃電疤痕、魁地奇、霍格華滋、佛地魔與貓頭鷹全部都找得到，連角色們使用的魔杖都變成鍋鏟，好像用魔杖對料理施魔法一般，也是另一種冬日療癒，其中製作派需排出空氣的派鳥，也有嘿美造型，超可愛的貓頭鷹780元就能擁有！

▲居家聯名新品，Harry Potter Ｘ Le Creuset,Pinkoi X Hello Kitty。（圖／各業者提供）

法國鑄鐵鍋品牌LE CREUSET總是嘗試不少特色設計，變化使用者的餐桌，已經讓數億人陶醉在魔法世界的《哈利波特》系列，也風靡超過20個年頭，當年的小朋友變成小廚娘，順便能從料理時機回到當年的魔幻天地。

▲居家聯名新品，Harry Potter Ｘ Le Creuset,Pinkoi X Hello Kitty。（圖／各業者提供）

▲霍格華茲學院點心盤 4 入組，售價2,580元。

Harry PotterＸLe Creuset 系列，品項包括琺瑯鑄鐵鍋具、各式瓷器、鏟勺組和隔熱手套巾，每一種都以魔法世界為靈感設計，有許多超可愛的小細節，特色商品「哈利波特典藏琺瑯鑄鐵圓鍋」採用櫻桃紅色琺瑯，搭配哈利標誌性疤痕變成鍋蓋頭，一眼就能看出用心之處。

▲居家聯名新品，Harry Potter Ｘ Le Creuset,Pinkoi X Hello Kitty。（圖／各業者提供）

▲哈利波特典藏琺瑯鑄鐵圓鍋26cm，售價12,800元。

而採用馬賽藍色琺瑯為主色的「魁地奇典藏琺瑯鑄鐵圓鍋」，則以魔法世界最喜愛的運動為概念，鍋蓋上附著一顆立體實心銅製的金探子，並壓印三個魁地奇球門環浮雕，特色十足；衛氏巫師法寶店、三根掃帚酒吧、奧利凡德魔杖店、古靈閣則變成馬克杯，霍格華茲特快車也變成琴音壺。

▲居家聯名新品，Harry Potter Ｘ Le Creuset,Pinkoi X Hello Kitty。（圖／各業者提供）

▲魁地奇典藏琺瑯鑄鐵圓鍋20cm，售價9,680元。

▲居家聯名新品，Harry Potter Ｘ Le Creuset,Pinkoi X Hello Kitty。（圖／各業者提供）

▲魔法馬克杯 4 入組，售價3,180元。

▲居家聯名新品，Harry Potter Ｘ Le Creuset,Pinkoi X Hello Kitty。（圖／各業者提供）

▲霍格華茲特快車琺瑯琴音壺，售價3,480元。

極富特色的霍格華茲學院隔熱手套巾，結合四色方格和金線刺繡徽章，如同魔法與巫術學院的彩色制服般，且將霍格華茲的精神縫進每個金色 「H」中，以印花棉質帆布和藍絨布設計而成，光掛著就很好看，最後源自於哈利、妙麗、榮恩和鄧布利多的魔杖設計的鏟勺組，在握著煮菜時更加有感，好像自己也成為魔法世界的一員啦！

▲居家聯名新品，Harry Potter Ｘ Le Creuset,Pinkoi X Hello Kitty。（圖／各業者提供）

▲霍格華茲學院隔熱手套巾，售價1,580元。

▲居家聯名新品，Harry Potter Ｘ Le Creuset,Pinkoi X Hello Kitty。（圖／各業者提供）

▲魔法鏟勺組，售價2,380元。

▲居家聯名新品，Harry Potter Ｘ Le Creuset,Pinkoi X Hello Kitty。（圖／各業者提供）

▲佛地魔長方附蓋烤盤，售價3,980元。

近期Pinkoi也與Hello Kitty推出限定聯名，針對大孩子們上架「輕熟大人風系列」，旗下聯名環保餐廚系列，將Hello Kitty經典圖樣重新以手繪插畫、燙金色呈現，結合環保杯、食物袋，邀你一起用更可愛的方式對地球友善，更有攜帶式茶器組，外出也能擁有幸福的品茗時光。

▲居家聯名新品，Harry Potter Ｘ Le Creuset,Pinkoi X Hello Kitty。（圖／各業者提供）

▲陸寶 Pinkoi × Hello Kitty旅行茶器，售價2,980元。

▲居家聯名新品，Harry Potter Ｘ Le Creuset,Pinkoi X Hello Kitty。（圖／各業者提供）

▲FLOAT Pinkoi × Hello Kitty 漂浮珍奶杯套組，售價1,580元。

▲居家聯名新品，Harry Potter Ｘ Le Creuset,Pinkoi X Hello Kitty。（圖／各業者提供）

▲好日子 Pinkoi × Hello Kitty 烤餅乾食物袋(大)，售價690元。

►IKEA敦北「城市小巨蛋店」開幕日曝光　11／30對外迎客有彩蛋！

關鍵字：

LE CREUSET, 哈利波特, 鑄鐵鍋, Pinkoi, Hello Kitty

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選

11月感情運最好、有望閃婚的3星座！雙魚愛情事業兩得意，好運不斷

11月感情運最好、有望閃婚的3星座！雙魚愛情事業兩得意，好運不斷

專家傳授「每日喝茶時間表」，早起一杯紅茶頭腦超清晰

專家傳授「每日喝茶時間表」，早起一杯紅茶頭腦超清晰

「最會敗家」星座Top 3 ！　第一名根本燒錢，腦波弱專買廢物 溫妮曬新鞋粉絲全被「美腿香死了」　小隻女孩跟著這樣穿比例超好 「男生覺得醜」的女生穿搭Top 5 ！貝雷帽是胖虎妹妹、第一名超美竟上榜 G-SHOCK聯名「日本國民包」造復古錶　特製錶盒更誘人 曾之喬美出新高度！自曝保養沒新招，睡前瘋「泡腳」 關曉彤「最慘同框」古力娜扎！她S曲線纖腰齊發　網：瞬間被比下 投對胎！日網公布4組「生日尾數」　天生最善良、最適合當伴侶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面