用「最強魔杖」做料理夠狂吧！　LE CREUSET哈利波特系列780元起

▲Harry Potter Ｘ Le Creuset聯名系列，讓煮菜也有滿滿的魔法氛圍。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

繼可愛到爆炸的哆啦A夢聯名之後，LE CREUSET又推出一款話題聯名，與全球知名的小說與電影哈利波特為靈感的全新系列，滿滿的故事元素包括哈利閃電疤痕、魁地奇、霍格華滋、佛地魔與貓頭鷹全部都找得到，連角色們使用的魔杖都變成鍋鏟，好像用魔杖對料理施魔法一般，也是另一種冬日療癒，其中製作派需排出空氣的派鳥，也有嘿美造型，超可愛的貓頭鷹780元就能擁有！

法國鑄鐵鍋品牌LE CREUSET總是嘗試不少特色設計，變化使用者的餐桌，已經讓數億人陶醉在魔法世界的《哈利波特》系列，也風靡超過20個年頭，當年的小朋友變成小廚娘，順便能從料理時機回到當年的魔幻天地。

▲霍格華茲學院點心盤 4 入組，售價2,580元。

Harry PotterＸLe Creuset 系列，品項包括琺瑯鑄鐵鍋具、各式瓷器、鏟勺組和隔熱手套巾，每一種都以魔法世界為靈感設計，有許多超可愛的小細節，特色商品「哈利波特典藏琺瑯鑄鐵圓鍋」採用櫻桃紅色琺瑯，搭配哈利標誌性疤痕變成鍋蓋頭，一眼就能看出用心之處。

▲哈利波特典藏琺瑯鑄鐵圓鍋26cm，售價12,800元。

而採用馬賽藍色琺瑯為主色的「魁地奇典藏琺瑯鑄鐵圓鍋」，則以魔法世界最喜愛的運動為概念，鍋蓋上附著一顆立體實心銅製的金探子，並壓印三個魁地奇球門環浮雕，特色十足；衛氏巫師法寶店、三根掃帚酒吧、奧利凡德魔杖店、古靈閣則變成馬克杯，霍格華茲特快車也變成琴音壺。

▲魁地奇典藏琺瑯鑄鐵圓鍋20cm，售價9,680元。

▲魔法馬克杯 4 入組，售價3,180元。

▲霍格華茲特快車琺瑯琴音壺，售價3,480元。

極富特色的霍格華茲學院隔熱手套巾，結合四色方格和金線刺繡徽章，如同魔法與巫術學院的彩色制服般，且將霍格華茲的精神縫進每個金色 「H」中，以印花棉質帆布和藍絨布設計而成，光掛著就很好看，最後源自於哈利、妙麗、榮恩和鄧布利多的魔杖設計的鏟勺組，在握著煮菜時更加有感，好像自己也成為魔法世界的一員啦！

▲霍格華茲學院隔熱手套巾，售價1,580元。





▲魔法鏟勺組，售價2,380元。

▲佛地魔長方附蓋烤盤，售價3,980元。

近期Pinkoi也與Hello Kitty推出限定聯名，針對大孩子們上架「輕熟大人風系列」，旗下聯名環保餐廚系列，將Hello Kitty經典圖樣重新以手繪插畫、燙金色呈現，結合環保杯、食物袋，邀你一起用更可愛的方式對地球友善，更有攜帶式茶器組，外出也能擁有幸福的品茗時光。

▲陸寶 Pinkoi × Hello Kitty旅行茶器，售價2,980元。

▲FLOAT Pinkoi × Hello Kitty 漂浮珍奶杯套組，售價1,580元。

▲好日子 Pinkoi × Hello Kitty 烤餅乾食物袋(大)，售價690元。

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